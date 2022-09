León vuelve a rugir

No cabe duda que los ex campeones del Deportivo León quieren volver por sus fueros, luego de imponerse por dos goles a cero al no menos tradicional y difícil cuadro del Deportivo Palmeiros, al continuar las acciones correspondientes al torneo de futbol, organizado por la liga Popular Escobedo, comandada por el señor Carlos Medina.

Duelo de lo más interesante y a la vez importante para ambos cuadros, quienes son favoritos para estar dentro del play off, en el máximo circuito de la Primera Especial, por lo que se apreciaron infinidad de acciones de peligro y de gran calidad, que mantuvo atentos al buen número de aficionados, que acudieron al campo dos, en la unidad deportiva Camino Real para apoyar a su escuadra preferida.

Fue un duelo de poder a poder, con dos cuadros que no pidieron, ni dieron cuartel alguno, por lo que se lanzaron al ataque desde el mismo primer silbatazo del árbitro central, donde los dos tuvieron oportunidad de abrir el marcador, sin embargo la bien plantada defensa hacía bien su trabajo, al mantener a raya a los artilleros enemigos, que llegaban con no muy buenas intenciones.

Pero los de León, que ya han saboreado las mieles del título y de los pocos en lograr el bi y tras una mala temporada, en la actual demuestran que el pasado solo ha sido una mala racha, para levantar la mano de nueva cuenta y estar dentro de la fiesta.

Y esto lo demuestran en la cancha, con la aportación de Luis Ruiz “El Rudo”, quien es el motor que impulsa a sus compañeros a producir los tantos, en esta ocasión por parte de Carlos Sánchez y Carlos Valadez, para asegurar la victoria, los tres puntos y cada vez más acercar el primer objetivo que es estar dentro de la fiesta de los ocho grandes.