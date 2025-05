LeBron: ‘No tengo la respuesta’ sobre su futuro tras eliminación de Lakers en playoffs de la NBA

LeBron James no estaba listo para tomar decisiones sobre su futuro en los dolorosos momentos posteriores a que su 22da temporada en la NBA terminara con la eliminación de los Lakers de Los Ángeles en la primera ronda de los playoffs.

“No tengo la respuesta a eso”, dijo James el miércoles por la noche cuando se le preguntó cuánto tiempo más continuará jugando. “Es algo que me sentaré a discutir con mi esposa y mi grupo de apoyo, y simplemente hablarlo, y ver qué sucede. Sólo tener conversaciones conmigo mismo sobre cuánto tiempo quiero seguir jugando. No sé la respuesta a eso en este momento, para ser honesto”.

El James de 40 años no ha dado ninguna indicación pública de que esté pensando en retirarse este verano, pero los fanáticos de los Lakers estarán conteniendo la respiración hasta que el máximo anotador en la historia de la NBA haga oficiales sus planes.

James no dio pistas después de registrar 22 puntos, siete rebotes y seis asistencias en la derrota de los Lakers por 103-96 ante Minnesota.

“Depende de mí si voy a seguir jugando, o cuánto tiempo voy a seguir jugando”, dijo James. “En última instancia, depende de mí, así que no tiene nada que ver con nadie más”.

La mayoría de los observadores piensan que el cuatro veces campeón planea regresar para una 23ra temporada, lo que rompería el récord de longevidad de la NBA que actualmente comparte con Vince Carter. También está a escasos 49 juegos de temporada regular detrás de Robert Parish, quien tiene el récord de la NBA con 1.611 juegos disputados James ya tiene el récord de la liga de juegos de playoffs en su carrera con 292.

Pero su séptima temporada con los Lakers acabó con una eliminación 4-1 ante los Timberwolves. Los Ángeles no pudo armar una dinámica ganadora lo suficientemente rápido tras la llegada a mitad de temporada de Luka Doncic en un impactante canje por Anthony Davis.

Los Lakers de James han avanzado en la postemporada sólo una vez en los cinco años desde su campeonato en la burbuja de Florida, pero si James regresa, volverá a un equipo completamente reconfigurado construido en torno a su nueva asociación con Doncic.

James y Doncic disputaron apenas 21 partidos juntos después del acuerdo, y no fue suficiente para maximizar su potencial trabajo en equipo. Otro año completo juntos podría elevar su sociedad a niveles formidables, y James todavía parece intrigado por la perspectiva de jugar un año completo o más junto al astro esloveno que ha descrito como su jugador activo favorito.

“Cada vez que haces una gran adquisición a mitad de temporada, siempre va a ser un desafío, no solo para mí, sino para (Austin Reaves) y el resto del grupo”, dijo James. “Hubo momentos en los que obviamente no nos veíamos tan bien, pero creo que lo resolvimos más tarde en la temporada, cuanto más juegos tuvimos. Todavía no creo que tuviéramos suficiente tiempo para compenetrarnos, pero para el tiempo que tuvimos, pensé que terminamos la temporada regular muy bien para estar entre los tres primeros en el Oeste”.

Doncic no es el único compañero que podría motivar a James a regresar: su hijo de 20 años, Bronny, viene de una sorprendentemente sólida temporada de novato con los Lakers en la que se convirtieron en el primer padre e hijo en jugar juntos en la historia de la NBA.

Bronny James espera tener un papel más importante junto a su padre la próxima temporada después de tener tiempo de juego esporádico este año. LeBron dijo que la oportunidad de trabajar junto a Bronny esta temporada fue el “número 1” de sus logros en su carrera.

No hay problemas contractuales o financieros aparentes en el camino de James: tiene una opción de jugador para la próxima temporada que le pagará más de 56,2 millones de dólares. Eso es dinero serio para dejar sobre la mesa, incluso para un magnate de los negocios con un patrimonio neto estimado en más de 1.000 millones de dólares.

Una octava temporada consecutiva con los Lakers sería el período más largo de su carrera con un equipo, superando sus primeras siete temporadas con Cleveland, aunque regresó por cuatro años más y un campeonato con los Cavaliers.

El nivel de juego de James se mantuvo alto en su 22da temporada, desafiando todas las nociones previas de longevidad en el baloncesto. Promedió 24.4 puntos por juego, su cifra más baja desde su temporada de novato, pero apenas, junto con 8.2 asistencias y 7.8 rebotes.

James siguió siendo el corazón de los Lakers mientras ganaban 52 juegos y el título de la División del Pacífico a pesar de la turbulencia en la plantilla a mitad de temporada. Todos los contribuyentes significativos en la plantilla de esta temporada tienen contrato para 2025-26, excepto Dorian Finney-Smith, quien tiene una opción de jugador de 15,3 millones de dólares, y el inconsistente centro Jaxson Hayes.

En un momento de reflexión cerca de su 40 cumpleaños el pasado diciembre, James especuló que podría seguir jugando a este nivel durante cinco a siete años más. Sin embargo, no tiene la intención de quedarse tanto tiempo.