LeBron James se quedará dos años más con los Lakers

James acordó firmar por dos años para seguir con los Lakers, informó el miércoles una persona que tiene conocimiento de las negociaciones. El segundo año del trato es una opción de jugador y lo que significa que podría convertirse en agente libre el próximo verano, añadió la persona que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el acuerdo no ha sido anunciado públicamente.

ESPN reportó que los Lakers y el agente de James, el director ejecutivo de Klutch Sports Rich Paul, podrían acordar un salario un poco más bajo que el máximo que podría obtener James —una decisión que podría darles más flexibilidad en la plantilla.

Aún así se espera que James gane alrededor de 50 millones de dólares esta temporada y con lo que sus ganancias en cancha superarían los 530 millones para convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA que supera la marca de 500 millones.

Esta será la 22ma temporada de James en la NBA para empatar el récord de Vince Carter. Los Lakers eligieron a Bronny James en la segunda ronda del draft de la semana pasada y dejaron todo en posición para que se conviertan en el primer duo de padre e hijo de la NBA.

Con este acuerdo superan un primer obstáculo: LeBron James necesitaba el trato antes de dirigirse al campamento de entrenamiento con la selección este fin de semana en Las Vegas antes de los Olímpicos.

James cumplirá 40 años en diciembre. La campaña anterior promedió 25,7 puntos, 7,3 rebotes y 8,3 asistencias —como el jugador de más edad en activo.