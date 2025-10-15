LeBron James se queda solo

Chicago (EE.UU.), 15 oct (EFE).- Cuando salte a la pista en el nuevo curso de la NBA, LeBron James se convertirá en el único jugador en la historia en disputar 23 temporadas en la liga de baloncesto estadounidense, un nuevo récord de longevidad para ‘el Elegido’, que en diciembre cumplirá los 41 años.

Pendiente de su recuperación de un problema de ciática, que le impedirá vestirse de corto el 21 de octubre para el estreno de Los Ángeles Lakers contra los Golden State Warriors, LeBron arrancará su primera temporada completa al lado del esloveno Luka Doncic, con el que irá a por el quinto anillo de su carrera.

Los últimos días de LeBron han estado marcados por las polémicas y las críticas, después de que este insinuara la semana pasada que haría un importante anuncio sobre el futuro de su carrera, que resultó ser una campaña publicitaria de una marca de bebidas alcohólicas.

La posibilidad de que LeBron anunciara su despedida del baloncesto al acabar la presente temporada provocó un notable aumento en el precio de las entradas para los partidos de los Lakers, antes de que todo se quedara en un truco de márketing.

El cuatro veces MVP de la temporada regular reconoció en el día de medios que su adiós al baloncesto sería más pronto que tarde, pero no especificó cuándo.

“Para mí se trata de ser el mejor jugador que puedo ser cada día. Sé que el final es pronto, no doy nada por sentado. Poder seguir haciendo jugadas, ser respetado en pista, es algo que me da mucha satisfacción”, dijo LeBron en rueda de prensa.

“Me encanta jugar, para mí la edad es solo un número, pero es verdad que en la historia de este deporte no ha habido muchos chicos de mi edad capaces de jugar a ese nivel. Quiero inspirar a todos los que pueda”, prosiguió.

“Tienes la edad que sientes. Veo mi edad como el vino que tomo: cuanto más viejo es, mejor sabe. No sé, tal vez es porque duermo bien”, concluyó con una sonrisa.

Nacido en Akron (Ohio), LeBron se convirtió en un ejemplo de excelencia sostenida en el tiempo. Alcanzó el Olimpo de la NBA en Miami, con dos anillos, y silenció a sus detractores al regresar al equipo de su estado, los Cleveland Cavaliers, para darles un inolvidable título en 2016, el primero en la historia de la franquicia.

Su tapón a Andre Iguodala en el séptimo partido de las Finales de 2016, ganadas a los Golden State Warriors tras ir perdiendo 1-3, es historia pura de la NBA. Todavía hambriento de éxitos, volvió a dejar a Cleveland en 2018 para fichar por Los Ángeles Lakers, donde ganó su cuarto anillo en las Finales de 2020 contra los Miami Heat en la Burbuja de Orlando.

Encontró una segunda casa en Los Ángeles, donde el año pasado coronó otro sueño, el de competir en el mismo equipo que su hijo Bronny James. En la nueva temporada, King James irá junto a Luka Doncic a por el que sería el quinto anillo de su carrera.

Sus cuatro títulos o sus MVP describen solo muy parcialmente la trayectoria de LeBron. El ‘Elegido’, como le apodaban al principio de su carrera, llegó a la NBA sin pasar por el ‘college’. Los Cavs le eligieron con el número uno en 2003 cuando James todavía estaba en el instituto.

Nadie dudaba de que cambiaría la historia de la franquicia y la imagen de la NBA. Una presión descomunal en los hombros de un chico de 18 años que LeBron aceptó y superó.

Ostenta el récord de puntos en la historia de la NBA desde febrero de 2023, cuando superó los 38.387 de Kareem Abdul Jabbar y es el único jugador con más de 30.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias.

Por Andrea Montolivo

