LeBron James publica artículo en medio oficial de China

LeBron James se ha convertido en el primer jugador de la NBA en publicar un artículo en el diario People’s Daily, órgano oficial del Partido Comunista Chino, un hecho inusual que sugiere que la larga disputa entre la liga de baloncesto estadounidense y Pekín podría estar llegando a su fin. La NBA experimentó un rápido crecimiento en China durante décadas, donde unos 300 millones de personas practican este deporte, convirtiéndose en un negocio valorado en más de 4.000 millones de dólares.

La liga fue uno de los productos culturales estadounidenses más populares en China hasta 2019, cuando Daryl Morey, entonces gerente general de los Houston Rockets, publicó un tuit en apoyo a los manifestantes prodemocracia en Hong Kong.

Las consecuencias fueron rápidas y severas. La cadena estatal CCTV dejó de emitir partidos de la NBA durante 28 meses, los patrocinadores locales rompieron relaciones y la mercancía de los Rockets desapareció de las tiendas. El comisionado de la NBA, Adam Silver, reveló en 2022 que las pérdidas financieras ascendieron a “cientos de millones” de dólares.

La recuperación del gran mercado chino

Seis años después, a pesar de las nuevas tensiones comerciales entre EE. UU. y China, la publicación del artículo de James en el People’s Daily destaca cómo la relación de la NBA con su mercado más importante fuera de Norteamérica está a punto de recuperarse por completo.

LeBron James es una personalidad de gran influencia, dentro y fuera de las canchas. Aquí aparece durante un concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny.Ricardo Arduengo/AFP

LeBron James es una personalidad de gran influencia, dentro y fuera de las canchas. Aquí aparece durante un concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny.Ricardo Arduengo/AFP

En los últimos tres años, CCTV ha reanudado gradualmente la emisión de partidos de la NBA y empresas chinas han firmado acuerdos con la liga. La NBA prepara dos partidos de pretemporada en Macao el próximo mes, la primera vez desde 2019 que equipos de la NBA juegan en territorio chino.

LeBron James y sus “amigos chinos”

El artículo de James en el periódico, conocido por reflejar la postura de Pekín sobre diversos temas, se publica tras sus visitas a las megaciudades chinas de Shanghái y Chengdu, como parte de su gira “Forever King Tour”, que conmemora el 20 aniversario de su primera gira por Asia con Nike.

Publicidad

“El entusiasmo y la amabilidad de mis amigos chinos me conmueven profundamente, y lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí en cada partido para expresar mi gratitud”, escribió James, quien ha visitado China 15 veces y está a punto de comenzar su 23.ª temporada en la NBA, un récord histórico. “Espero poder contribuir al desarrollo del baloncesto chino”.

La publicación del artículo de James en el People’s Daily podría también indicar el deseo del liderazgo chino de que figuras culturales estadounidenses contribuyan a promover los intercambios culturales en un momento en que las relaciones bilaterales están tensas en varios frentes.

En el pasado, los embajadores chinos en Estados Unidos han asistido a eventos deportivos en ese país y han pronunciado discursos para transmitir mensajes conciliadores sobre las relaciones bilaterales a la opinión pública estadounidense.