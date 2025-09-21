Le ayudamos al América a conseguir el empate: Doménec Torrent

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados salieron con un amargo empate ante América de local, resultado que no preocupa tanto a Doménec Torrent.

El técnico español destacó haber aportado en lo grupal para que el conjunto capitalino lograra la paridad en los últimos minutos del juego; reconociendo su sorpresa ante las críticas al cuadro azulcrema, el cual nunca se le puede dar por muerto en ningún partido.

“Las cosas. No quitaré méritos a América, es uno de los grandes, no digo ninguna barbaridad y es un equipo que me asustaba porque decían que estaban en crisis. América es América, puede venir perdiendo partidos, pero es América y hoy les ayudamos, son las dos cosas. Ellos te dejan muchos espacios atrás, te atacan con siete jugadores. No les quitaré mérito, pero nosotros lo pudimos hacer mejor.

Ha habido fases del partido donde pudimos rectificar, hemos tenido chances de marcar, pero no nos da para jugar en bloque tan bajo porque no es lo que quiero como entrenador. Lo que vimos en la primera parte es lo que venimos a implantar, lo que creemos en ello, apretar arriba; cuando aprietas a América tenías el balón en tres segundos, en la segunda parte les das la iniciativa y no te da. No les voy a quitar mérito porque son muy buenos, pero pudimos hacerlo mejor”, comentó.

Bajo esta misma línea, el ibérico detalló que el tirarse hacia atrás de manera automática, la razón por la cual se vieron alcanzados en el resultado.

“La segunda parte no sé porque estábamos muy atrás. He visto las estadísticas y nos tiraron 16 corners, defendimos 15 bien. No podemos jugar así, en la segunda parte los que iniciaron no son gente de contragolpe y tienes que tener el balón como hicimos en el primer tiempo. En el segundo tiempo, desde el minuto 60, el equipo se metió muy abajo; ellos en la primera parte atacaban pasillos interiores y lo solucionamos, pero concedimos corners. Nos pasó en Querétaro y ganamos el partido. Cuando empatas un partido contra un equipo como América, que decían que estaba en crisis, se les olvida rápido el éxito o fracaso, pero no te puedes meter atrás porque ellos tienen calidad y si juegas con gente rápida arriba, lo puedes hacer.

El equipo se mete atrás y si queremos jugar así, debo cambiar jugadores arriba. La buena noticia es que cuando ganas, lo celebras y cuando empatas, aprendes. A América lo encontraremos en Liguilla y nos va bien saber lo que hicimos bien y lo que debemos mejorar. Son muchas cosas”, añadió.

Por último, Torrent destacó que el resultado tampoco encarece lo que han logrado a lo largo del torneo, pues lo importante es como se llega a la recta final; además habló del debut Anthony Martial y lo que tiene planeado para el siguiente duelo ante Toluca de mitad de semana.

“Falta mucho. Es llegar de óptima forma. Monterrey cuando fue campeón con Mohamed calificó octavo el último día y fue campeón; América recientemente. Es como llegar a la parte final, quien recuperas, quien está en forma. Es un proceso que nos ayuda a llegar en forma a ese momento. Con Anthony es día a día, no ha dormido por el jetlag, lo tienes más cuando vienes de Europa. Yo he hablado con él, me dijo que estaba para ayudarme, durmió cuatro horas.

Es poco a poco y cuando él me diga porque venía entrenado, había jugado 60 minutos en un amistoso, no estaba parado. Lleva tres días con nosotros y seguro nos va a ayudar. Debemos buscar el mejor equipo para afrontar el partido con Toluca”, finalizó.