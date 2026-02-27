Latinos son los “fans más ávidos” del béisbol en EEUU ante el comienzo del Clásico Mundial

Los hispanos son ahora los “fanáticos más ávidos” del béisbol en Estados Unidos, donde el Clásico Mundial comienza en una semana con una creciente base de aficionados en Latinoamérica por el impulso de países como México, según dicen a EFE el exjugador mexicano Édgar González y el comentarista Carlos Álvarez.

Más de uno de cada tres latinos en Estados Unidos, el 36 %, se considera “fanático ávido” de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), por encima del 24 % de los blancos y el 15 % de los afroestadounidenses, según la firma Statista.

El fenómeno ocurre ante la creciente representación latina en la MLB, que reporta que son hispanos tres de cada 10 jugadores, el 30 %.

“Se lo atribuyo mucho a que hay muchos jugadores latinos que les ha ido muy bien aquí en el juego de Grandes Ligas. La mayoría de las estrellas o muchísimas de las estrellas en Grandes Ligas son latinos y eso hace que un latino se sienta orgulloso”, dijo González, quien jugó para los San Diego Padres y dirigió la selección mexicana.

Como prueba del éxito, el contrato “más jugoso” de la MLB es el del dominicano Juan Soto, quien firmó en diciembre de 2024 un trato histórico de 15 años y 765 millones de dólares con los Mets de Nueva York, apuntó Álvarez, periodista de Fox Deportes.

“Ha aumentado la participación de mexicanos, sobre todo, los cubanos, siempre han estado ahí, puertorriqueños y dominicanos, pero ver también Venezuela cómo está aumentando con su participación, con jugadores, y ese saborcito también que le damos como latinos al béisbol de Grandes Ligas”, añadió.

Un campeonato cada vez más mundial

Los especialistas destacaron el creciente interés fuera de Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol, que comienza el jueves en Japón y el viernes en Estados Unidos, en San Juan en Puerto Rico, Houston y Miami, donde será la final el 17 de marzo.

El grupo A lo conforman Canadá, Colombia, Cuba, Panamá y Puerto Rico, el B lo componen Brasil, Reino Unido, Italia, México y Estados Unidos, mientras el C incluye a Australia, Taiwán, República Checa, Japón y Corea, y el D lo integran República Dominicana, Israel, Países Bajos, Nicaragua y Venezuela.

“Definitivamente, yo creo que también en nuestros países ese amor por el béisbol no ha mermado, al contrario, ha aumentado y la cantidad de talento que se está generando por ese interés del público y también cómo se están desarrollando ahora los jugadores en América Latina”, observó Álvarez.

El comentarista de Fox Deportes lo adjudica al interés de la MLB por llegar al público latinoamericano, con juegos de las Grandes Ligas en México y República Dominicana, algo similar a lo que ha hecho la NFL, que seleccionó a Bad Bunny para su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl para ampliar su audiencia latina.

“Eso me parece fabuloso, aunque no haya una buena infraestructura, pero por el interés que esto puede generar, sí, obviamente Estados Unidos y las Grandes Ligas no pueden ignorar a los equipos o los países latinos, yo creo que eso tiene mucho que ver y se desprende del interés que vieron en Grandes Ligas”, indicó.

México, “una potencia”

El impulso del béisbol también surge del crecimiento del deporte en México, señaló González, quien observó que el equipo mexicano está en uno de sus mejores momentos.

“Se me hace que sí se está convirtiendo en una potencia porque, si ahorita hablas de los equipos que son favoritos para ganar el clásico, México para mí va a estar entre los primeros 5 equipos y eso te dice que ya ha subido de nivel porque ya es considerado entre los mejores”, apuntó.

