Las Sultanes cae en un duelazo de pitcheo

*Casi 9 mil personas apoyaron a las regias.

En un intenso duelo que se extendió por una hora con 48 minutos, Sultanes Femenil inició su participación en la temporada regular 2026 de la Liga Mexicana de Softbol con un revés por la mínima diferencia. La novena regiomontana cayó 1-0 la noche del jueves frente a Olmecas de Tabasco, ante una asistencia de 8,605 aficionados que se dieron cita en el Palacio Sultán.

La serie continuará este viernes en el mismo inmueble a partir de las 20:00 horas. Por Monterrey subirá a la loma Sam Show, mientras que Dawn Bodrug será la encargada del pitcheo por la escuadra tabasqueña.

El encuentro inaugural estuvo marcado por un extraordinario choque de lanzadoras entre Payton Gottshall, por Sultanes, y Dontaysha Gobourne, de Olmecas. El cero se mantuvo en la pizarra hasta la parte alta de la séptima entrada, cuando la japonesa Wakako Chikamoto rompió el empate con un cuadrangular solitario por el jardín derecho.

Gottshall tuvo una sólida actuación al trabajar seis entradas y un tercio, en las que permitió únicamente tres hits. Sam Show se encargó de cerrar el séptimo episodio al retirar los dos últimos outs.

Por su parte, Gobourne se apuntó la victoria tras lanzar el juego completo. En siete innings, toleró solo dos imparables, recetó 11 ponches y concedió cuatro pasaportes.

La lanzadora de Tabasco dominó a ocho bateadoras de manera consecutiva, seis de ellas por la vía del ponche, hasta que Guadalupe Piña consiguió el primer hit del encuentro para Monterrey con un toque de bola por la antesala en el tercer capítulo.

En la parte baja del cuarto episodio, Suka Van Gurp recibió base por bolas, pero fue sorprendida en segunda base al intentar el robo. Posteriormente, Sam Show también negoció pasaporte, aunque la entrada concluyó con un out sobre Morgan Howe.

En el quinto inning, Alyssa García rompió una racha de 12 bateadoras retiradas en fila por Gottshall al conectar sencillo al jardín central, sin embargo, la amenaza terminó con una doble matanza de la defensiva regiomontana.

Durante el cierre del mismo capítulo, Yarianna López Bossa abrió con imparable, pero Erika García elevó a la inicial en un intento de toque que derivó en otra jugada de doble play.

La acción defensiva más destacada del partido llegó en el quinto rollo, cuando Suka Van Gurp cortó un batazo profundo en el cuadro y retiró en primera base a Diana Castillo, levantando el aplauso del público.