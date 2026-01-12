Las marcas que dejó el América vs Tijuana Femenil

*Duro mensaje al arbitraje de la Femenil.

América Femenil salió sin goles de su visita a Tijuana este sábado, en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El encuentro concluyó 0-0, pero quedó marcado por la expulsión de Scarlett Camberos, quien posteriormente lanzó un mensaje crítico hacia el arbitraje.

La mediocampista azulcrema vio la tarjeta roja al minuto 68, luego de que el silbante le mostrara la segunda amonestación tras una jugada sumamente disputada. Camberos reclamó de inmediato la decisión, al considerar que la acción no era merecedora de una falta ni de la amonestación que derivó en su salida del partido.

Una vez finalizado el compromiso, la dorsal número 10 del conjunto capitalino recurrió a sus redes sociales para expresar su inconformidad, compartiendo una imagen que evidenció el golpe sufrido durante el encuentro ante el cuadro fronterizo.

En la fotografía se aprecia una herida considerable en la parte superior de la rodilla, con un corte profundo que dejó en claro la intensidad del choque. La imagen fue acompañada únicamente por la frase “en fin…”, mensaje que muchos interpretaron como un reclamo directo a las decisiones arbitrales del partido.