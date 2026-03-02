Las gemelas mexicanas ganan bronce en Copa Mundial de Clavados

Las jóvenes clavadistas mexicanas Lía y Mía Cueva volvieron a demostrar que son una de las duplas con mayor proyección en el escenario internacional al quedarse con la medalla de bronce en el trampolín sincronizado de 3 metros durante la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026.

Con tan solo 15 años, las gemelas ofrecieron una actuación sólida y de gran nivel técnico al sumar 302.16 puntos luego de cinco rondas, puntuación que les aseguró un lugar en el podio y permitió que México mantuviera su inercia positiva en la competencia.

El primer lugar fue para la pareja china integrada por Yiwen Chen y Jia Chen, quienes dominaron la prueba con 329.94 unidades gracias a ejecuciones casi perfectas. La medalla de plata quedó en manos de las australianas Alysha Koloi y Maddison Keeney, que registraron 303.42 puntos, apenas 1.26 más que las mexicanas, manteniendo la tensión por el segundo puesto hasta el último clavado.

Desde el inicio, Lía y Mía mostraron regularidad. Arrancaron con un salto calificado con 48.60 puntos que las ubicó en el cuarto peldaño, y en su segunda presentación, con 47.40 unidades, se mantuvieron muy cerca de la zona de preseas. Su consistencia les permitió superar a las parejas de Estados Unidos y Canadá en una final de alto nivel, donde también participaron las británicas Scarlett Mew Jensen y Yasmin Harper, quienes finalizaron en el séptimo puesto tras perder posiciones en las rondas decisivas.

México alcanza tres medallas en Montreal

Con el bronce de las gemelas Cueva Lobato, la delegación nacional llegó a tres preseas en Montreal. Previamente, México había obtenido dos platas: una en equipo mixto con Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars; y otra en el trampolín sincronizado varonil gracias a Juan Manuel Celaya junto al propio Olvera.

Para Lía y Mía, este resultado representa su tercera medalla internacional en fechas recientes, tras la plata conseguida en la Copa del Mundo de Clavados Guadalajara 2025 y el bronce obtenido en el Campeonato Mundial de Natación Singapur 2025, confirmando su crecimiento constante en la élite de los clavados.