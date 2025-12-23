Las Gemelas clavadistas galardonadas en el Panam Sports Awards Junior 2025

*Las mexicanas continúan destacando internacionalmente.

Con apenas 14 años, las hermanas Mía y Lía Cueva se alzaron con el Premio al Mejor Logro Deportivo en los Panam Sports Awards Junior 2025, distinción concedida por la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) a lo más destacado del deporte juvenil del continente.

Elección mediante voto del público

Las clavadistas originarias de Jalisco encabezaron la votación popular al obtener el 21.40 % de las preferencias, en una competencia que reunió a jóvenes talentos de América en siete categorías. En total, el proceso registró más de 45 mil votos emitidos a lo largo de 20 días.

Un año de éxitos en el trampolín

El reconocimiento llega tras un 2025 sobresaliente para las gemelas, cuyo momento cumbre fue su actuación en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Ahí conquistaron la medalla de oro en trampolín de tres metros sincronizados, con una puntuación de 289.32, resultado que además les aseguró su pase a los Juegos Panamericanos de mayores Lima 2027.

Antes de ese logro, Mía y Lía ya habían hecho historia al colgarse la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, dentro de la prueba sincronizada de trampolín de tres metros, marcando su debut en la categoría adulta.

Compromiso y determinación

Panam Sports destacó que, a pesar del cansancio acumulado y los extensos traslados tras el Mundial, las gemelas decidieron competir en Asunción, donde exhibieron una notable coordinación y un alto nivel técnico que las llevó a lo más alto del podio.

Rumbo a Los Ángeles 2028

Bajo la guía del entrenador Iván Bautista, Mía y Lía Cueva continúan consolidándose como parte de la nueva generación de élite en los clavados mexicanos. Actualmente comparten escenario con referentes del equipo nacional como Osmar Olvera, Juan Celaya, Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo, perfilándose como promesas con proyección olímpica hacia Los Ángeles 2028.