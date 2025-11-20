Lanza Liga Popular Escobedo convocatoria para su nueva temporada

La Liga Popular Escobedo ha hecho oficial el lanzamiento de su convocatoria, invitando a todos los equipos y clubes de la zona a participar en su próxima campaña dentro de la categoría de edad libre.

La organización informó que el torneo se disputará en la rama varonil y contará con tres niveles competitivos para asegurar duelos equilibrados: Especial, Primera y Segunda División.

Como es tradición, la liga ha puesto un énfasis especial en la premiación. Para esta edición, se disputarán trofeos monumentales destinados a las mejores escuadras del certamen, además de galardonar el talento individual de los jugadores más destacados.

Inscripciones e informes

El proceso de inscripción ya se encuentra abierto. Los representantes de equipo e interesados pueden acercarse para asegurar su lugar bajo las siguientes bases:

Lugar: Domicilio social de la liga, ubicado en la calle Allende 214, en el centro de Escobedo (a dos cuadras al oriente de la Presidencia Municipal).

Horario de atención: Todos los jueves a partir de las 17:00 horas.

Contacto: Para solicitar información detallada, pueden comunicarse directamente al teléfono 81-15-38-32-73.