LaLiga y Mercado Libre se alían para proteger los derechos audiovisuales en América Latina

Madrid, 27 ago (EFE).- LaLiga y Mercado Libre, compañía de tecnología de comercio electrónico y procesamiento de pagos en América Latina, se han unido para constituir una “alianza estratégica que busca fortalecer la protección de los derechos audiovisuales en la región y combatir el fraude audiovisual, en particular la piratería de contenidos en línea”.

Según informó este miércoles LaLiga en un comunicado, la organización ha consolidado su rol en la protección de derechos audiovisuales en la región y, mediante iniciativas tecnológicas, colaboraciones estratégicas e intervenciones legales, ha intensificado su “lucha contra el fraude audiovisual y la piratería online, con el objetivo de salvaguardar la integridad de sus contenidos y garantizar una experiencia legítima y segura para los aficionados al fútbol”.

Mediante la implementación de este acuerdo, Mercado Libre y la LaLiga se comprometen a trabajar de manera conjunta para identificar, denunciar y eliminar contenidos, servicios o dispositivos que vulneren los derechos audiovisuales del campeonato español. Esto incluye la venta de servicios de IPTV ilegales, así como dispositivos adaptados para el acceso a transmisiones no autorizadas.

Según la directora de Propiedad Intelectual de Mercado Libre, Paula Fernández Pfizenmaier, este acuerdo “representa un hito clave” en la estrategia de su compañía para la “pprotección de la propiedad intelectual en el entorno digital”.

“En Mercado Libre trabajamos de manera consistente para que nuestro ecosistema sea un entorno seguro para marcas, creadores y usuarios. La colaboración con referentes globales nos permite fortalecer nuestras acciones contra la piratería online y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo y respeto de los derechos de propiedad intelectual en la región”, afirmó en declaraciones incluidas en el comunicado conjunto.

El acuerdo establece una hoja de ruta para la colaboración activa en el fortalecimiento de la protección de los derechos de medios en el ámbito digital, la sensibilización sobre la gravedad de la piratería en línea y la articulación con autoridades regionales para impulsar acciones conjuntas.

“Para LaLiga, la protección de nuestros derechos audiovisuales es una prioridad. La piratería no sólo afecta a la industria del fútbol, sino también a los aficionados y su experiencia. Esta alianza con Mercado Libre representa un paso para fortalecer nuestra lucha en América Latina y garantizar un entorno digital más justo para todos los que amamos el fútbol”, aseveró Marc Tarradas, director mánager de LaLiga para Sudamérica. EFE

(c) Agencia EFE