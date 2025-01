LaLiga “estudiaría” que el Clásico Barça-Madrid de mayo se disputase en el extranjero

El Valencia, que fue goleado este domingo por el Barcelona (7-1) en Montjuïc en la Liga, no ha sido capaz de ganar en ninguno de sus primeras once salidas de la temporada, una circunstancia que no se producía desde hace 40 años.

El conjunto valencianista fue arrollado por el equipo azulgrana, que a los 25 minutos de partido ya ganaba por 4-0 y que finalizó la primera mitad con ‘una manita’. Hugo Duro hizo el único tanto visitante y Lewandowski y Tárrega, en propia puerta, cerraron el marcador.

El equipo dirigido ahora por Carlos Corberán y antes por Rubén Baraja acumula once salidas sin ganar y su balance es de siete derrotas y cuatro empates.

Las cuatro veces que ha firmado tablas han sido ante Leganés (0-0), Getafe (1-1), Espanyol (1-1) y Sevilla (1-1), este último con Corberán en el banquillo.

Mientras que las derrotas han sido ante el Celta (3-1), Athletic (1-0), Atlético (3-0), Real Sociedad (3-0), Mallorca (2-1), Valladolid (1-0) y Barcelona (7-1).

Para encontrar un arranque fuera de casa tan sin victorias en tantos encuentros hay que remontarse a la temporada 1982-1983, cuando fue incapaz de ganar ninguno de sus diecisiete compromisos lejos de Mestalla y el balance en sus primeros once duelos fue de un empate y diez derrotas.

En aquella ocasión, una victoria ante el Real Madrid en Mestalla por 1-0, con gol de Miguel Tendillo, en la última jornada de Liga, unida a otra serie de resultados sirvieron para evitar el descenso de categoría.

La otra temporada en la que no se consiguió ninguna victoria fue en la 1961-1962 aunque se disputaron 15 compromisos.

El balance a estas alturas, con once partidos jugados, era de cuatro empates y siete derrotas aunque una gran trayectoria como local, con ocho victorias y dos empates, le mantuvo en las primeras posiciones de la clasificación.

La racha del actual Valencia fuera de casa se extiende hasta los catorce compromisos sin ganar porque tampoco fue capaz de imponerse en las tres últimas salidas del curso pasado: Celta (2-2), Real Sociedad (1-0) y Barcelona (4-2).

Su registro, no obstante, todavía está lejos de la peor racha de la historia del club, que se sitúa en 23 salidas y que se produjo entre la jornada 20 de la temporada 1960-61 y la 3 de la 1962-1963.