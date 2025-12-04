LaLiga denuncia los cánticos “Asencio muérete” y “Vinicius subnormal” en San Mamés

Madrid, 4 dic (EFE).- LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos en los partidos adelantados por la Supercopa de la jornada 19 los cánticos de aficionados locales en el Athletic Club-Real Madrid “Asencio muérete, Asencio violador” y “Vinicius subnormal” “Tonto, tonto”.

El escrito de LaLiga reseña 9 incidencias en el encuentro jugado en San Mamés, entre ellas los citados insultos a ambos jugadores, así como los proferidos contra el Real Madrid, de un grupo de aficionados locales ubicados en la nueva grada popular de animación.

La denuncia de LaLiga también relata que en el Barcelona-Atlético de Madrid un grupo de seguidores locales profirió en dos ocasiones insultos contra el equipo rojiblanco y que aficionados visitantes también entonaron cánticos insultantes dirigidos al Barcelona en la tres minutos diferentes de la primera parte.

LaLiga, a través de la plataforma LALIGAVS, recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol. EFE

