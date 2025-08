Lainez: Me volví más completo como jugador en Tigres

Monterrey, Nuevo León. El nivel ofensivo de Tigres en este arranque de semestre, en gran parte se debe al crecimiento futbolístico de algunos se sus elementos, entre ellos Diego Lainez.

El extremo felino reconoció su excelente labor en lo que va de esta segunda parte del año, sintiendo que con los felinos pudo convertirse en un jugador más completo.

“La verdad que sí y eso lo aprendí en Tigres, yo creo que me volví un jugador mucho más completo porque a lo mejor en la fase defensiva o no me aplicaba muy bien en mis etapas anteriores o no entendía del todo la manera del juego en ese sentido y yo creo que en Tigres me volví un jugador más completo, más confiable.

Puedo jugar carrilero, puedo jugar de extremo, puedo jugar por una banda puedo jugar por la otra, puedo jugar por el centro y eso lo aprendí aquí con el paso de distintos entrenadores que me enseñaron a dominar las posiciones, a entender el juego, que me ayudaron a crecer en ese sentido y bueno, estoy feliz que le puedo también brindar al equipo otras herramientas, aparte de la natural que es ser extremo derecha; me volví un jugador de equipo y que cuando necesita el equipo una cosa y sacrificar un poco lo individual lo hago sin ningún problema y cuando el equipo necesita que sea más protagonista también lo puedo hacer sin ningún problema porque quiero al equipo, quiero a la institución estoy muy agradecido con Tigres”, comentó.

Bajo esta misma, línea, el apodado “Factor” destacó sus números en lo individual, mismos que espera le abran un cupo en Selección Mexicana de cara al Mundial 2026; sin embargo, no se adelanta y prioriza de momento a los auriazules.

“De los números y del momento personal que estoy pasando, la verdad que me siento contento, me siento feliz creo que desde la temporada pasada igual aportando desde otra posición también lo venía haciendo de muy buena manera y ahora en mi posición natural me siento muy cómodo también y bueno.

Yo la verdad estoy enfocado ahorita en Tigres y lo que es Tigres, que es donde me gusta estar, donde quiero estar y bueno, si las actuaciones de aquí me llevan a la selección otra vez pues bueno, feliz, pero yo estoy enfocado en el ahora, en Tigres”, añadió.

Por último, el ex América agradeció el gran presente que lleva sin olvidar su pasado, algo que no cambiará por nada, pese a sus “tropiezos” en Europa, hecho del cual se catalogó como valiente al haber tomado esa decisión muy joven.

“El futuro nunca lo vas a poder predecir ni para bien ni para mal, si tú me preguntas si pudiera cambiarlo no creo que lo pudiera cambiar, porque es lo que pedimos la afición mexicana, los reporteros, los periodistas, los directivos y la afición más que nada; piden que den ese paso a Europa y en lo personal, 18 años había sido campeón, creo que metí cinco goles, me fue muy bien en ese torneo, liguilla, titular y vinieron y pagaron 14 o 15 millones de euros, pues le fue bien al equipo en el que estaba, era mi sueño también.

Porque luego todos dicen no, es que se debió esperar ¿y si en un año no está esa oferta? ¿o si en seis meses no está? Yo creo que tomé el riesgo, fui valiente, la verdad que si me volviera a pasar, lo volvería a hacer, fui valiente de tomar esa decisión y porque hoy en día nos quejamos de que nadie va, pero va uno y quieren que sea titular al mes, que ya meta goles. Yo cumplí mi sueño, estuve allá cuatro años por ahí y cuando se me presentó la oportunidad de Tigres vine feliz, porque era un club que había visto, me había tocado jugar contra ellos y sabía la magnitud del equipo lo mucho, que ha crecido la verdad. Por eso no cambiaría de todo lo que ha pasado en mi carrera, no cambiaría absolutamente nada”, finalizó.