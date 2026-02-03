Lainez espera un castigo corto a Gignac por su primera expulsión 

Monterrey, Nuevo León. André Pierre-Gignac sufrió su primera expulsión desde su llegada a México, algo que no pasó desapercibido dentro del vestidor de Tigres.

En voz de Diego Lainez, espera un castigo no tan severo hacia el francés, pues la importancia dentro y fuera del campo del galo es importante para la plantilla regia.

“Lo de André (Gignac), pues como tú dices, extraño su primera roja, pero bueno, espero no le den tantos partidos. Es un jugador muy importante para nosotros con la jerarquía que tiene el fútbol. Esperemos tenerlo lo más pronto posible en la Liga de vuelta”, comentó.

Desde su arribo en verano del 2015, el europeo nunca vio una tarjeta roja hasta el pasado 31 de enero, cuando Adonai Escobedo le mostró la expulsión por doble amarilla en la recta final del encuentro ante León; pasando 429 juegos en casi once años intacto en ese sentido.

De momento, dentro del club no se planea alguna apelación, por lo que el goleador histórico felino no podrá ver actividad ante Santos el próximo viernes en Liga MX.