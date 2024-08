Lainez, contento por volver al Tri

Monterrey, Nuevo León. Javier Aguirre lanzó su convocatoria para los amistoso con Selección Mexicana y resaltó el regreso de Diego Lainez en ella.

El jugador de Tigres reconoció estar feliz por su retorno y la importancia de que el equipo felino sea base del Tri, en la que pudieron estar más elementos de los cuatro seleccionados.

“Feliz de que me hayan tomado en cuenta, siempre es bonito ir a la selección, es lo más bonito para el jugador y feliz por eso, que Tigres aporte que ilusión significa que están los mejores vamos cuatro y pueden estar Uriel, Ozziel y alguno más, es bonito porque eleva la competencia y quiere decir que en Tigres e están haciendo las cosas bien.

Son diferentes etapas y momentos, la Copa América estaba muy ilusionado porque cerré bien el torneo, iba con ilusión en mi regreso al Tri y ahora no es una revancha pero sí con ilusiones renovadas ir a selección. Feliz porque el trabajo hecho lo están viendo allá, me siento valorado y como futbolista es una gran satisfacción”, comentó.

Bajo esta misma línea, el ex Betis alabó el trabajo del conjunto regio, mismo que se ve reflejado con la cantidad de convocados a los encuentros frente a Nueva Zelanda y Canadá de los días 07 y 10 de septiembre.

“Pocos equipos pueden presumir que se hace ver, prácticamente muchos seleccionados y en la misma posición, es competencia y nivel que aporta Tigres al Tri pocos equipos pueden decirlo. Nos conocemos todos a la perfección en algunos procesos, olímpica y mayor, feliz de que estén los mejores y en beneficio del club”, dijo.

Totalmente recuperado

Por último, Lainez confesó sentirse físicamente recuperado y al cien por ciento para encarar el encuentro frente a Pumas del fin de semana, así como los amistosos a nivel selección.

“La lesión que tuve quedó atrás, en Leagues Cup me molestaba, no estaba cómodo pero dos semanas para acá he notado avance y estoy súper cómodo y libre de la molestia (tobillo) que tenía que me frenaba un poco, al cien y perfecto”, finalizó.