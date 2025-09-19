La Unión despierta

Regio Deporte

Luego de un inicio incierto los del Deportivo Unión parece que despiertan, al seguir la cosecha de puntos, luego de empatar a cero goles ante uno de los grandes, el bendito Huracán.

En efecto, los pupilos de Efraín Pintor, que por cierto estrenaron nuevos uniformes, están más que dispuestos a volver por sus fueros, como ocurrió hace par de temporadas donde se convirtieron en la mejor escuadra y ganar el título de campeón de liga.

Hoy, luego de tres fracasos se recuperaron, al hilar par de victorias y ahora el empate ante Huracán los coloca en mejor posición, para aspirar primero a conquistar un boleto para ir a la fiesta de los ocho grandes y ya demostraron que traen con queso para lograrlo, por lo que no hay que perder les la huella!