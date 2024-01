La única exigencia es ser campeones: Sebastián Vegas

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados partieron hacia tierras estadounidenses donde medirán fuerzas ante su similar del River Plate en duelo de carácter amistoso, el cual podría podría ser un parteaguas de cara al objetivo común, que es el título. Al menos así lo dejó en claro Sebastián Vegas.

El chileno formó parte del pequeño sector de jugadores no abucheados por la afición regia, durante la fecha 1 ante Puebla, reacción que podrían eliminar solamente consiguiendo el campeonato.

“Pues me parece que está bien que haya exigencias, este equipo aspira eso a ganar, a ser campeón, así que la exigencia siempre va a existir y bueno, están en su derecho de expresarse.

Creo que tenemos que ser campeones (por los abucheos). La exigencia de cada torneo aquí es el campeón, entonces tenemos que ganar, tenemos que hacer un buen fútbol y levantar una copa que es lo más importante, es lo que nosotros buscamos también”, mencionó previo a abordar el avión hacia Dallas, Texas.

Al lugar también habló Brandon Vázquez, delantero que se encuentra ilusionado por ver acción con su nuevo club y haciendo historia con sus goles y metas cumplidas.

“Sí, sí, claro. Me ilusiona muchísimo hacer mi debut. Ya me he visualizado metiendo goles y seguir haciendo historia para este club. Ahorita lo único en lo que estoy enfocado es trabajar para ganarme mi lugar, ayudar al equipo a ganar y estar lo mejor preparado para poder ser exitoso en este título”, dijo.

El cotejo está pactado para las 19:00 horas y se prevé que Vázquez y Jorge Rodríguez, fichajes albiazules, vean su debut con la “Pandilla”.