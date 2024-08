La UEFA detalla el funcionamiento del sorteo automatizado para sus copas

El sorteo de la fase de liga de la Liga de Campeones, Europa League y Conference League, el 29 y 30 de agosto en Mónaco, será prácticamente automatizado al completo, anunció el miércoles la UEFA.

Esta automatización acompaña al nuevo formato de estas competiciones. En cada una de ellas, 36 equipos formarán parte de una misma liga, con el objetivo de alcanzar los ocho primeros puestos que clasifican directamente a octavos de final. Las otras ocho plazas se definen en encuentros de repesca.

Cada equipo se enfrentará a ocho clubes: dos de cada grupo, disputando uno de ellos como local y otro como visitante. Solamente la Conference League será diferente, con seis partidos contra seis equipos entre los seis grupos existentes (tres como local, tres como visitante).

La complejidad de un sorteo así, además de su duración si tuviera que hacerse de manera íntegra manualmente, como en las ediciones precedentes en las que los equipos quedaban separados en grupos de cuatro, han llevado a la UEFA a contratar los servicios de dos empresas para automatizar el proceso.

AE Live, especialista en datos deportivos y con experiencia en sorteos automatizados desde hace varios años y en varias disciplinas diferentes, proporcionará un programa que hará el sorteo en directo para el club cuya bola haya sido seleccionada manualmente sobre un escenario.

Cada uno de los 36 equipos, comenzando por los del bombo 1 y descendiendo después hacia el bombo 4 (o seis para Conference League), verá cómo su bola es elegida manualmente, y de manera inmediata aparecerán los nombres de sus adversarios.

El programa deberá respetar dos grandes criterios: un club no puede jugar contra otro del mismo campeonato y no puede jugar contra más de dos equipos del mismo campeonato. Por ejemplo, Real Madrid no podría jugar contra FC Barcelona ni contra tres equipos de la Premier League inglesa.

Las decisiones del ordenador serán inmediatamente controladas por otros dos sistemas independientes. El conjunto será verificado y supervisado por la sociedad de auditorías EY.

En total, se espera que el sorteo dure 35 minutos, más o menos el tiempo necesario durante las ediciones precedentes. Sin la automatización, haría falta sortear cerca de mil bolas en 36 bombos diferentes, con una duración estimada de 3 horas.

El calendario de los partidos de esta fase estará disponible el sábado 31 de agosto.