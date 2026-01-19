La tenista mexicana cayó en la primera ronda

La aventura de Renata Zarazúa en el Abierto de Australia 2026 terminó este lunes, luego de caer en la primera ronda del torneo.

La jugadora mexicana, ubicada en el puesto 80 del ranking de la WTA, fue derrotada por la checa Marie Bouzkova, número 44 del mundo, con marcador de 6-2 y 7-5, en un encuentro que se prolongó por 2 horas y 13 minutos.

Desde el arranque del duelo, Bouzkova mostró mayor solidez desde la línea de fondo, dominando los peloteos largos, mientras que Zarazúa batalló para encontrar constancia en su juego durante el primer set.

Para el segundo parcial, la tenista capitalina cambió su planteamiento y apostó por un tenis más ofensivo, lo que le permitió tomar ventaja temprana de 2-0. No obstante, la checa respondió con ajustes precisos, recuperó el terreno perdido y emparejó el marcador antes de tomar el control del partido.

El momento decisivo llegó en el último game, cuando Bouzkova concretó un quiebre clave que le permitió sellar la victoria y avanzar a la segunda ronda del certamen.

Australia sigue siendo un reto para Zarazúa

Con este resultado, Zarazúa no logró igualar su actuación de la edición 2025, en la que avanzó a la segunda ronda antes de ser eliminada por la italiana Jasmine Paolini.

El Abierto de Australia continúa siendo una plaza complicada para la mexicana, quien sigue en la búsqueda de mayor consistencia y mejores resultados en los torneos de Grand Slam.

El próximo desafío de Bouzkova

En la siguiente ronda, Marie Bouzkova se medirá en un compromiso exigente ante la china Yue Yuan o la polaca Iga Swiatek, actual número dos del ranking mundial.

El duelo está programado para el martes 20 de enero y, de concretarse el enfrentamiento ante Swiatek, la checa partiría como clara no favorita frente a una de las principales candidatas al título.