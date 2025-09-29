La Supercopa de fútbol volverá a disputarse en Yeda en enero de 2026

Madrid, 29 sep (EFE).- La ciudad saudí de Yeda volverá a ser la sede de la Supercopa de fútbol el próximo mes de enero, como ocurrió el pasado año y en 2020, en la primera vez que el torneo se trasladó al país del Golfo Pérsico, con la disputa de las semifinales, Barcelona-Athletic Club y Real Madrid-Atlético de Madrid.

Como en las dos ediciones precedentes, tanto las dos semifinales como la final se jugarán en el estadio Al Jawhara (La Joya Radiante, en español), con un aforo de 60.000 espectadores, informa la Real Federación Española de Fútbol en su web.

El orden de las dos semifinales se establecerá por sorteo y tendrán lugar los días 7 y 8 de enero a las 20.00 hora española, mientras que el partido que dirimirá el primer gran trofeo del año será el domingo, día 11, a la misma hora.

El Barcelona es el actual campeón, después de que derrotara en la pasada final al Real Madrid por 5-2.

(c) Agencia EFE