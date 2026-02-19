Desde el corazón del Estadio Cuauhtémoc, Javier Aguirre lanzó un mensaje cristalino para todos los aspirantes a vestir la camiseta nacional: en el Tri solo hay espacio para quienes estén al 100% de sus capacidades.

Durante la presentación oficial del encuentro amistoso entre México y Ghana, programado para el próximo 22 de mayo, el estratega nacional fijó su postura sobre la plaga de lesiones que afecta a varios de sus referentes.

Sin concesiones físicas

Aguirre confesó estar “ocupado y preocupado” por la situación de seis o siete jugadores clave que actualmente se encuentran entre algodones. Sin embargo, fue tajante al descartar llamados por jerarquía si no hay ritmo de juego:

“La Selección no es lugar para rehabilitar, es para jugar al 100%. El que no esté al cien por ciento y jugando, no puede venir”, sentenció el técnico, haciendo énfasis en que nadie debe acelerar plazos médicos por desesperación.

El “Vasco” confirmó que mantiene contacto permanente con figuras como Edson Álvarez, Luis Romo y el joven Gilberto Mora (quien padece pubalgia), asegurando que, aunque no los abandonan, la prioridad es la salud y el rendimiento inmediato.

Puebla: La sede elegida por el estratega

El regreso de la Selección a la Angelópolis no es obra de la casualidad. Fue una petición directa de Aguirre a la Federación Mexicana de Fútbol, gracias a la excelente relación que mantiene con los directivos.

El Rival: Ghana fue calificado por el DT como un “buen sinodal”, destacando la complejidad de los rivales de su confederación.

La Plaza: Aguirre elogió la inversión deportiva en el estado y recordó la vibrante atmósfera que se vivió en el pasado duelo ante el Valencia: “Pedí un partido en Puebla, pedí un partido importante y me lo conceden”.

Puertas abiertas (incluyendo a Fidalgo)

Ante el persistente cuestionamiento sobre la posible naturalización y convocatoria de Álvaro Fidalgo, el seleccionador reiteró su política de inclusión: “La Selección está abierta para todos y nadie está vetado”, dejando claro que el único requisito real es el nivel deportivo y la plenitud física.