La Selección Mexicana Femenil sub-17 hace historia

*Disputan el Mundial de la categoría.

La Selección Mexicana Femenil sub-17, logró hacer historia al clasificar a la ronda de octavos de final, del Mundial que se celebra en Marruecos.

Este hito histórico fue gracias al agónico triunfo 1 gol por 0, tras el solitario gol en la parte final del partido, cuando Citlalli Reyes marcó al minuto 87.

La oncena azteca ahora espera medirse al segundo lugar del Grupo F, que se definirá entre Japón y Paraguay. El partido de octavos de final se disputará el 29 de octubre, una fecha que ya marca en rojo el cuerpo técnico, consciente de que cada partido es una nueva oportunidad para seguir haciendo historia.