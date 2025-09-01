La salida de Fermín López al Chelsea, descartada

La salida del centrocampista del Barcelona Fermín López al Chelsea en esta ventana del mercado de fichajes, que finaliza este mismo lunes a las 23:59 horas, está descartada.

Así lo ha confirmado a EFE fuentes conocedoras del mercado de fichajes del equipo azulgrana, que seguirá contando con un jugador que en los últimos días había recibido el interés del equipo londinense en ficharle.

La semana pasada, el Barcelona recibió una oferta del Chelsea por Fermín que el club azulgrana ni contempló, al estar muy por debajo del precio de mercado del futbolista.

Asimismo, el mediapunta onubense tampoco ha comunicado a la dirección deportiva azulgrana su intención de cambiar de aires, una condición indispensable para que el Barça valorara ofertas por el futbolista formado en La Masia.

Además, de llegar una segunda oferta del club inglés antes de las 23:59 horas de este lunes, la operación difícilmente podría ejecutarse por cuestiones operativas.

Si se confirma oficialmente la más que probable continuidad del jugador andaluz, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, podrá contar con la base de jugadores que el curso pasado ganaron la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

En las últimas semanas, el preparador alemán se había mostrado contrario a la salida del propio Fermín y de Marc Casadó, que también había recibido el interés de clubes de la Premier League en ficharle.

También el director deportivo, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, había insistido antes del inicio de LaLiga en que la intención del club era mantener la base sin necesidad de realizar una venta importante, que al mismo tiempo hubiera dado aire a la operativa del club, muy condicionada por la normativa del ‘fair play’ financiero de LaLiga.