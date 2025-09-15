La Raza quiere más

Deportivo La Raza busca superar lo realizado la temporada anterior, en donde formaron parte de los ocho grandes y van por buen camino, al vencer 4-0 al Atlético Fresa, en el torneo de Popular Escobedo.

Gran duelo en Camino Real, con dos cuadros de calidad y mucho empuje, lo que valió para presenciar acciones de calidad en ambas guaridas.

Pero está vez los pupilos de Juan Gaytán aprovechan los parpadeos del rival, donde Juan Castillo consigue par de anotaciones, seguido con uno de sus compañeros Alejandro González y Alfredo Rodríguez, para llevarse los tres puntos en disputa.

Con esto La Raza logra su cuarta victoria, pues antes vencieron 2-1 a Unión, 1-0 a La Familia, 4-1 a Máster y el triunfo ante Fresa, por una derrota 1-2 ante la Euro, por lo que esperan pronto alcanzar su boleto para asistir a la fiesta de los ocho grandes.