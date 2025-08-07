La Presidenta recibe a los clavadistas mexicanos

*Reconocieron su trabajo en el Mundial.

La Presidenta de México, Claudia Sheimbaum, recibió en Palacio Nacional, a los clavadistas mexicanos que obtuvieron medalla en el pasado mundial de deportes acuáticos, en Singapur.

En dicho evento, el clavadista originario de la Ciudad de México pero que compite por Nuevo León, Osmar Olvera, se convirtió en el mejor del mundo, por las múltiples medallas que ganó en las distintas pruebas en las que vio acción, inclusive acabando con la hegemonía de los clavadistas chinos, que tenían 20 años ganando la prueba de trampolín de 3 metros.

También estuvieron las gemelas Lía y Mía Cueva, Randal Willars, Gabriela Agúndez, Alejandra Estudillo y Juan Manuel Celaya.