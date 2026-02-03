La presidenta del COI pide “mantener el deporte como un territorio neutral”

Roma, 3 feb (EFE).- La zimbabuense Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), instó este martes a mantener el deporte como “un terreno neutral” y como un “lugar en el que los atletas puedan competir libremente, sin verse frenados por la política”.

“Debemos centrarnos en nuestra esencia. Somos una organización deportiva. Entendemos la política y sabemos que no operamos en el vacío. Pero nuestro juego es el deporte. Eso significa mantener el deporte como un terreno neutral, un lugar donde todos los atletas puedan competir libremente, sin verse frenados por la política o las divisiones de sus gobiernos”, declaró en su intervención en la 145ª sesión del COI, celebrada en Milán (norte) a solo tres días del inicio de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

“En un mundo cada vez más dividido, este principio es más importante que nunca. Es lo que permite que los Juegos Olímpicos sigan siendo un lugar de inspiración, donde los atletas del mundo pueden reunirse y mostrar lo mejor de nuestra humanidad”, añadió.

El discurso de la presidenta siguió la línea que marcó en Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia, quien pidió que se respete la tregua olímpica en su intervención en la apertura de la sesión, que tuvo lugar el lunes en el famoso Teatro de La Scala de Milán.

“Pedimos con obstinada determinación que se respete en todas partes la tregua olímpica y que la fuerza desarmada del deporte haga callar las armas”, dijo Mattarella en su discurso de inauguración de esta 145º sesión.

“Los Juegos son un instrumento atractivo en el mundo de las comunicaciones globales para invocar la paz y el entendimiento mutuo. Debemos ser la paz que queremos ver en el mundo, decía Martin Luther King”, añadió.

En estos Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, que comenzarán oficialmente el próximo 6 de febrero con la ceremonia de apertura, los deportistas rusos y bielorrusos competirán sin bandera y bajo las siglas AIN (Atleta Individual Neutral), tal y como sucedió en París 2024.

Además, el suizo Christophe Dubi, director ejecutivo de los Juegos Olímpicos, confirmó que Israel no será excluido ya que “respeta la Carta Olímpica”.

