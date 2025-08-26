La presidenta de México felicita al ‘Checo’ Pérez por su fichaje a Cadillac

Ciudad de México, 26 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este martes al piloto Sergio ‘Checo’ Pérez por su reciente incorporación a la escudería Cadillac, que marcará su regreso a la Fórmula Uno tras su paso por Red Bull.

“Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan a México”, dijo la mandataria en su tradicional rueda de prensa matutina.

Cadillac anunció las contrataciones de Pérez y el finlandés Valtteri Bottas para la temporada 2026 del ‘Gran Circo’.

Será la vuelta de Pérez, de 35 años, a la máxima categoría del automovilismo, luego de quedar fuera en el presente curso, tras ser despedido por Red Bull.

El Gran Premio de México, en donde Pérez es local, también celebró la llegada del mexicano al equipo estadounidense.

“El Gran Premio de México felicita a Sergio Pérez por su regreso al campeonato de F1 como piloto de la nueva escudería Cadillac, que empezará a competir a partir de la temporada 2026, y le desea el mejor de los éxitos”.

En 14 años en la Fórmula Uno, Pérez se ha confirmado como el mejor piloto mexicano de la historia con seis victorias, 39 podios, un subcampeonato mundial en 2023 y dos campeonatos de constructores.

También, los Charros de Jalisco, subcampeón de la Serie del Caribe de béisbol pasada, mandó un mensaje al piloto, que nació en ese estado.

“¡DE VUELTA AL ‘MAMBO’! El piloto tapatío Sergio @SChecoPerez regresará en 2026 a la @F1 y lo hará con la escudería @Cadillac_F1. ¡Enhorabuena, ‘Checo’!”, publicaron los Charros en su cuenta de X.

(c) Agencia EFE