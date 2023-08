La picardía bien entendida, no mal intencionada, es bienvenida para mi: Siboldi sobre el “mimo” de Nahuel

Monterrey, Nuevo León. Robert Dante Siboldi salió al quite en defensa de Nahuel Guzmán tras los gestos y particulares formas de distracción realizadas el pasado fin de semana, ante el Vancouver por la ronda de 32 en la Leagues Cup.

Y es que luego de hacerse viral con una imitación de “mimo” y sacar serpentina de su boca durante la tanda de penales, varias personalidades salieron en contra de la actitud del “Patón”, por lo que el técnico charrúa señaló no verle nada de malo mientras no sean mal intencionadas sus “distracciones”.

“(Los arqueros) somos un gremio aparte pero si te digo que no me di cuenta porque estaba en otra, hasta después que veo las imagenes que me doy cuenta de lo que hizo, lo del mimo ¿y qué puedo decirle? es Nahuel, me extraña que sigan asombrándose cuando ya sabe lo que puede llegar a hacer, no puedo decirle nada porque así es él.

Es su esencia, así llegó acá, así es el gran arquero que es y eso no se le puede quitar a nadie. A algunos les puede gustar y otros no, lo cierto es que es productivo y efectivo; hizo algo diferente y desconcentró al rival, no lo veo mal. Es la parte de la picardía que poco nos sacan a todos de tantas reglas y justicia, la cual la entiendo pero a veces la chispa y picardía bien entendida, no mal intencionada, es bienvenida para mi”, reconoció el uruguayo.

Por otro lado, el experimentado está consciente de lo que se juegan en este Clásico Regio del martes por la noche en el certamen binacional, aunque le hubiese gustado mucho toparse con el Monterrey en etapas más delante.

“Es un partido importante para el equipo y nuestra gente, es un clásico que se juega en un torneo internacional, el tema es que nos toca en esta etapa, me hubiera gustado en instancias más finales, pero nos toca en este momento, llegando por lo méritos propios y ellos hicieron una gran labor para llegar acá, será un lindo partido y seguimos con la idea de darle a nuestra gente la satisfacción de poder ganar esta clase de partidos”, agregó.

El entrenador confirmó las bajas de Diego Reyes y Ozziel Herrera por lesión, podrían regresar en dado caso de acceder a cuartos de final.