La nueva locura del Super Bowl 60 y los anuncios de 10 Millones

​Por Regio Deporte

​SANTA CLARA, California – El Super Bowl 60 entre Seattle Seahawks y New England Patriots (8 de febrero) trae un juego paralelo que mueve millones fuera del campo. Este año, plataformas como Kalshi y Polymarket permiten a los usuarios apostar/invertir en algo insólito: ¿Qué comerciales saldrán al aire?

​Los usuarios negocian contratos sobre si marcas como Coca-Cola o Verizon aparecerán en pantalla, o si celebridades como Sydney Sweeney o Timothée Chalamet protagonizarán algún anuncio.

​30 segundos de oro

Todo esto ocurre en un mercado publicitario récord. NBC vendió todo su inventario con un costo promedio de 8 millones de dólares por 30 segundos, con algunos espacios superando los 10 millones.

​El riesgo del “fraude”

Expertos advierten un peligro: a diferencia del marcador del partido, cientos de empleados saben de antemano qué anuncios se compraron, lo que abre la puerta al tráfico de información privilegiada y fraudes electrónicos, borrando la línea entre innovación financiera y delito.