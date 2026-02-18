La MLS se rearma para el nuevo curso con la llegada de James, Timo Werner y Berterame

La Major League Soccer alza el telón de su temporada 2026 este fin de semana reforzada con nuevas figuras, entre ellas el colombiano James Rodríguez que se unió al Minnesota United, el alemán Timo Werner al San Jose Earthquakes o el argentino Germán Berterame al incorporarse como socio de Lionel Messi en el Inter Miami.

Desde que el Inter Miami CF conquistó la MLS Cup en diciembre, los 30 clubes de la Major League Soccer han cerrado más de 300 operaciones entre entradas y salidas.

Rodríguez se suma a la lista de estrellas que militan en la MLS, encabezada por el propio Messi y en la que también figuran Son Heung-min en Los Angeles FC o Thomas Müller en Vancouver Whitecaps FC.

También se une a la de nombres destacados que llegaron a Estados Unidos para llegar en forma a una Copa del Mundo, como hizo Gareth Bale en 2022 jugando para el LAFC.

El colombiano, de 34 años, que la temporada pasada se asentó en el León mexicano tras años dando tumbos por distintas ligas, llega a Minnesota para dar un giro a un equipo que el curso pasado tuvo apenas un 39 % de posesión.

El fichaje de James es el más llamativo después del de Werner, un delantero que triunfó en el Leipzig (78 goles) y la selección de Alemania (24 goles) años atrás, pero que su traspaso al Chelsea en 2020 truncó una carrera muy prometedora.

Todavía con 29 años, el delantero alemán llega a un club en busca de referentes, sobre todo teniendo en cuenta la salida de Cristian Arango rumbo a Atlético Nacional de Colombia.

Por su parte, el Inter Miami se ha reforzado con Germán Berterame, procedente del Monterrey, donde firmó 50 goles en 114 partidos. El delantero argentino, que a nivel internacional compite con México, está llamado a acompañar a Messi en la fase ofensiva de ‘Las Garzas’.

El Inter Miami también ha adquirido a los argentinos Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, que el año pasado jugaron cedidos por el Atlético de Madrid y Celta de Vigo. Además, fichó al exmadridista Sergio Reguilón para suplir a Jordi Alba.

En 2026, la MLS recibirá de vuelta a Facundo Torres tras su breve paso por el Palmeiras; el extremo uruguayo, que destacó en Orlando City, fue fichado por Austin FC por 9,5 millones de dólares, un año después de que el club brasileño lo adquiriera por 14 millones.

Además, el mexicano Héctor Herrera también regresa a la MLS firmando de nuevo con el Houston Dynamo FC tras un año en el Deportivo Toluca.

Salidas notables

Las bajas más destacadas de esta nueva temporada en la MLS serán las de Jordi Alba y Sergio Busquets, ambos retirados del fútbol profesional tras conquistar la MLS Cup con el Inter Miami.

Pero hay otros nombres destacados que han salido buscando nuevos horizontes, como es el caso de Obed Vargas, la joven promesa del fútbol estadounidense, que dejó Seattle para fichar por el Atlético de Madrid, el club de sus sueños.

El venezolano Josef Martínez fichó por el Tijuana tras militar 8 temporadas en la MLS defendiendo los colores de Atlanta United, Inter Miami, CF Montreal y San Jose. Martínez fue ‘MVP’ y Bota de Oro en 2018, temporada en la que salió campeón con el Atlanta.

Otro Bota de Oro (2024), el belga Christian Benteke, se fue del DC United rumbo al Al-Wahda, en Emiratos Árabes.

Mientras tanto, el colombiano Luis Muriel siguió los pasos de ‘Chicho’ Arango, cambiando la MLS por Colombia; en su caso, cambiando al Orlando City por el Junior de Barranquilla.

Para cerrar, el Villarreal ha logrado el fichaje del internacional estadounidense Alex Freeman, de 21 años, que llega desde el Orlando City con un contrato con los ‘groguets’ hasta 2032.