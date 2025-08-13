La mexicana Julia García busca abrirse paso en el Abierto Monterrey

*La clasificación se jugará este 15 y 16 de agosto.

Está a punto de comenzar una nueva edición del Abierto de Tenis Monterrey 2025, con una cartelera estelar que promete grandes momentos para los aficionados al tenis.

El torneo, que se disputará en las modernas instalaciones del club Sonoma, reunirá a una prometedora mezcla de veteranas consagradas y jóvenes tenistas en ascenso, buscando sumar puntos clave para la temporada y consolidarse en el circuito internacional.

Entre las favoritas se esperan duelos de alto nivel en la cancha rápida, con partidos que podrían definir la trayectoria de varias jugadoras para lo que resta del año. Los organizadores destacan la hospitalidad local, las nuevas mejoras en las instalaciones y la experiencia de ver tenis de alto nivel en un entorno de ciudad en crecimiento. Los aficionados ya preparan sus boletos, atentos a los horarios y a las primeras rondas que prometen sorpresas y emoción desde el inicio.

La presencia mexicana estará a cargo de la michoacana Julia García, quien se ganó un lugar tras el Torneo Prequaly que organizó el Abierto GNP Seguros en apoyo al tenis femenil mexicano.