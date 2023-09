La madre de Maguire defiende a su hijo: “El abuso es una desgracia inaceptable”

Londres, 14 sep (EFE).- La madre de Harry Maguire escribió una publicación en redes sociales defendiendo a su hijo de las burlas y el abuso que sufrió este martes en el partido contra Escocia, cuando gran parte del estadio se reía de él cada vez que tocaba la pelota.

“Como madre, ver la cantidad de comentarios negativos e insultos que recibe mi hijo de algunos aficionados y comentaristas es desgraciado y completamente inaceptable para cualquier tipo de persona, y también para alguien que trabaja representando a un club y a un país”, dijo Zoe, madre del futbolista.

“Estaba ahí, en la grada, como siempre, y no es aceptable lo que se ha creado. Entiendo que en el mundo del fútbol hay subidas y bajadas, momentos buenos y malos, pero lo que le está ocurriendo a Harry va más allá del fútbol. Para mí, no está bien ver por lo que está pasando. Odiaría que otros padres o jugadores tuvieron que pasar por esto en el futuro, especialmente en chicos y chicas jóvenes”, añadió.

“Harry tiene un corazón inmenso y me alegra que se mantenga fuerte y que pueda soportarlo, cuando otros no podrían, pero no le deseo este abuso a nadie”.

Maguire, en sus primeras declaraciones tras el incidente, aseguró que está acostumbrado a este tratamiento y que puede soportarlo, además de señalar que la presión sobre él hace que el resto de compañeros jueguen mejor.

