La LNBP busca llegar a 20 equipos antes del adiós de Sergio Ganem

Por Regio Deporte

MONTERREY, N.L. – La Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) tiene una meta clara y ambiciosa: llegar a 20 equipos para el año 2028. Este objetivo no es casualidad, ya que marcará el final de la gestión de Sergio Ganem como presidente del circuito.

Para la Temporada 2026, la liga contará con 14 franquicias, destacando la presencia del actual campeón (y orgullo regio) Fuerza Regia, así como el ingreso de Lobos Plateados de Puebla en lugar de los subcampeones Halcones de Xalapa, quienes no participarán este año por temas de logística y acuerdos gubernamentales.

El “Check-list” para entrar Crecer no es fácil. Alonso Izaguirre, comisionado general, explicó que para aceptar una nueva plaza se requiere cumplir un riguroso “check-list” de más de 50 puntos que incluye conectividad, infraestructura y respaldo financiero. “No es negocio, es responsabilidad social”, admitió Ángel Morales, presidente de Lobos Plateados, señalando que la clave es la sinergia entre empresarios y gobierno (dueños de la mayoría de los gimnasios).

¿A dónde podrían llegar? Las plazas que están en la mira para alcanzar la meta de los 20 equipos incluyen a Mérida, Tijuana y Chiapas. La LNBP presume salud en sus números: en 2025 registraron más de 620 mil asistentes y 105 millones de espectadores, superando en afluencia total a eventos como el Gran Premio de F1 en México.

Los 14 Guerreros del 2026: Abejas, Astros, Correcaminos, Diablos Rojos, Dorados, El Calor de Cancún, Freseros, Fuerza Regia, Gambusinos, Lobos Puebla, Mineros, Panteras, Santos y Soles.