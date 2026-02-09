La llegada de Aguirre potenciará a Tigres en liga y Concacaf, dice Pizarro

Monterrey (México), 9 feb (EFE).- El argentino Guido Pizarro, entrenador de Tigres UANL del fútbol mexicano, dijo este lunes que la llegada del uruguayo Rodrigo Aguirre potenciará el ataque de su equipo en la Copa de Campeones de la Concacaf y en la liga local.

“Es un jugador muy competitivo y con mucha entrega que tiene gran jerarquía; viene con mucha hambre. A nivel personal y a nivel de grupo será de gran ayuda para tener un gran papel en la liga y la Concacaf”, afirmó el técnico.

Aguirre es un delantero de 31 años que hasta el inicio del Clausura local jugaba para el América, equipo con el que obtuvo un título de liga.

El nacido en Montevideo, que arrancó su carrera en el Liverpool de su país, también tiene experiencia con equipos como los italianos Empoli y Udinese el suizo Lugano, el Botafogo brasileño, el ecuatoriano Liga de Quito, el Monterrey mexicano, entre otros.

Pizarro reconoció que el arribo del seleccionado uruguayo dará mayor dimensión al ataque de los felinos que este martes recibirán al Forge FC, de la Canadian Premier League, en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el partido de ida realizado la semana pasada, ambos equipos empataron 0-0, un resultado que el estratega señaló les abre la puerta para finiquitar la eliminatoria en casa.

“Estamos enfocados en obtener el pase. Confío en el plantel que tengo. Sabemos de la importancia que tiene esta competencia para la afición y para la institución. Hay una gran unión y compromiso para encontrar la manera de llegar a los objetivos y uno de ellos es trascender en Concacaf, sin descartar la liga”, subrayó.

Pizarro elogió la fortaleza física de su rival, que será uno de los obstáculos a superar.

“Forge es un equipo competitivo, que tiene mucha intensidad. No pudimos ganar en la ida. Creo que en la vuelta no será diferente su parado, es un equipo compacto que sabe meterse en su campo, pero debemos encontrar la manera de imponer nuestro estilo para obtener la victoria”, concluyó.

En esta edición 2026 de la Copa de Campeones de la Concacaf, los Tigres están en busca de levantar el segundo título de su historia.

