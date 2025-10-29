La Liga Popular Escobedo invierte en el futuro del arbitraje

Regio Deporte

Comprometida con elevar la calidad de su servicio y la imparcialidad en sus canchas, la Liga Popular Escobedo está impulsando activamente la formación de nuevos talentos en el mundo del arbitraje, ¡y los primeros resultados ya se están viendo!

Recientemente, dos prometedores silbantes, Alexander Galán Martínez y el joven Jesús Alberto Gutiérrez, completaron su curso oficial bajo la tutela del experimentado instructor Erasmo Velázquez. Velázquez está debidamente avalado por la Comisión de Árbitros del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Sangre Nueva con Hambre de Éxito

Alexander Galán Martínez, originario de Veracruz, ha llegado a la entidad dispuesto a labrarse un camino en esta exigente profesión. Su experiencia previa como futbolista en tierras jarochas le da una base sólida para destacar en el difícil arte de impartir justicia en el campo.

Por su parte, la gran sorpresa es el pequeño Jesús Alberto Gutiérrez. Con tan solo 13 años de edad, Jesús ya cuenta con su acreditación oficial. Su talento es tal que no solo ha pitado encuentros en categorías infantiles, sino que ya ha incursionado en juegos de adultos, llevándose excelentes comentarios por su temple y decisiones.

¡Únete al Fascinante Mundo de los Jueces!

La Liga Popular Escobedo reitera su compromiso y extiende la invitación a jugadores, entrenadores, delegados y aficionados en general para que se sumen al próximo curso de arbitraje. La liga patrocinará la capacitación para aquellos que deseen formar parte del fascinante mundo de los jueces de fútbol.

Para mayor información e inscripciones, los interesados pueden acudir al domicilio social de la liga, ubicado en: