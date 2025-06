La Liga advierte: “Consumir piratería es delito; es fraude, no tiene tono de Robin Hood”

Guillermo Rodríguez es el director de Operaciones Antipiratería de LaLiga. Tiene 33 años. Gestiona las estrategias y acciones para proteger los derechos de los titulares de contenido y broadcasters en todo el mundo. Licenciado en Administración de Empresas y Executive MBA, es el azote de los defraudadores audiovisuales. En el transcurso del primer videopodcast EFE Sports Business, emitido este viernes, disecciona un paisaje donde los clubes pierden 600 millones de euros al año. “Javier Tebas dedica el 50 o el 60 por ciento de su tiempo en combatir este fraude”, apunta Guillermo Rodríguez. Apasionado de la tecnología, cumplió su sueño: trabajar en LaLiga gracias a su pericia internacional.

P: Los clubes dejan de ingresar 600 millones de euros cada año debido a la piratería…

R: Es un problema enorme. Es el principal reto de la Liga y de toda la industria del entretenimiento. Por ponerlo en contexto, esos 600 millones es como si 12 equipos de la Liga recibieran cero euros por los derechos de televisión. 12 clubes que desaparecerían por completo.

P: Es decir, los equipos modestos pueden decir a su afición que no fichan debido a la piratería. ¿Es así?

R: Sí. Desde luego. No solo no ficharían, llegarían al abismo; a la desaparición por completo. Pero pensemos que este impacto no sólo recae en los clubes, tiene un efecto cascada en lo que es el deporte olímpico, el deporte base, el fútbol femenino… Porque la Liga reparte parte de sus ingresos a estas entidades.

P: ¿Tienen un perfil determinado las personas que optan por la piratería?

R: La piratería ha evolucionado tanto a lo largo de los últimos años que ya no tenemos un perfil completamente definido. No es siempre el joven de 15 a 24 años quien está consumiendo piratería. La piratería ha penetrado tanto en la sociedad que hay personas de la tercera edad que piratean; personas con ingresos económicos importantes que también piratean… y, por supuesto, los jóvenes. Pero no me gustaría encasillarlo en un estamento de la sociedad. Es algo que está muy arraigado a nivel cultural y abarca a todos.

P: Sorprende que ponga de relieve un perfil de gente con ingresos económicos elevados…

R: Hay gente que a pesar de tener unos ingresos económicos importantes, piratea. ¿Por qué? Porque lo tiene en su dispositivo móvil y lo lanza directamente a la televisión… No se estigmatiza solo en jóvenes o gente con pocos recursos. Está arraigado en nuestra cultura. El cuñado que llega y te dice, “mira esta aplicación que tengo en la que puedo ver todo el contenido de la Champions, la Fórmula 1…”. Es que no es solo la Liga. El que piratea la Liga piratea todo el tipo de contenido audiovisual.

P: La gente joven tiene un denominador común a la hora de justificar el uso de la piratería. “Es muy caro el fútbol”, dicen. ¿Qué reflexión ofrece ante esta tesis?

R: Es un análisis bastante sesgado o que refleja poco la realidad. Cuando uno ve cuál es el precio del fútbol, lo está viendo en un paquete, en una oferta convergente en la que hay fibra, líneas móviles, en el que hay un sinfín de oferta de contenidos culturales…

Siempre nos hablan del modelo de Spotify. Y es paradójico. El producto que tenemos nosotros no es comparable, es caduco. Es muy complicado que alguien consuma un partido de hace dos jornadas o tres temporadas. Y, segundo, la gente incluso piratea Spotify. Hay usuarios que no están dispuestos a pagar un importe por ver un contenido y que sí están dispuestos a dar sus datos y poner en peligro su privacidad por acceder al contenido de manera ilegal. Y eso es lo más preocupante de todo.

P: La Liga cuenta con una ‘war room’ en su lucha contra la piratería. ¿Qué es esta habitación de guerra contra el fraude audiovisual?

R: Es un operativo que lleva a cabo la Liga para hacer frente a la piratería, considerando que nuestro activo más importante, que son los derechos de televisión, tienen una vida de 90 minutos. Después de esos 90 minutos es muy complicado actuar y por ello necesitamos una serie de medidas y herramientas que están focalizadas en esos 90 minutos y en retirar el contenido en cuestión de minutos en cualquier plataforma en la que se esté emitiendo de manera ilegal. Cada minuto cuenta.

P: Se trata de una pantalla gigante donde en tiempo real se detecta dónde se emite un partido de forma ilegal. Es una gran evolución tecnológica. ¿Cómo es el procedimiento de captación de la señal?

R: La tecnología ha evolucionado mucho en los últimos años, y los piratas también. Ahora tienes emisiones piratas que se dan en alta calidad y funcionalidades avanzadas dentro de sus aplicaciones. Se ha convertido en una oferta desleal frente a toda la oferta legal de contenidos audiovisuales. Nosotros dentro de esa ‘war room’ identificamos cómo se está produciendo la piratería, cómo se está actuando en cuanto a infraestructura y cuál es el medio de consumo que usa el usuario para consumirla; puede ser una aplicación, una página web, mensajería instantánea, sistema IPTV…

P: Al final, este ‘war room’ se ha convertido en una línea de negocio. Cada vez hay más sectores que aprovechan este conocimiento de LaLiga…

R: LaLiga siempre ha sido pionera y ha liderado, con la visión de nuestro presidente, Javier Tebas, en la lucha contra la piratería. Viendo que teníamos mucha demanda de compañías que se acercaban a nosotros para utilizar nuestra tecnología y aprovechar nuestro conocimiento, LaLiga decidió crear una unidad, que inicialmente se llamó LaLiga Tech y ahora, con la participación de la empresa argentina Globant, se llama Sportian. A través de ésta se comercializa y se pone a disposición de otras compañías que sufren esta piratería. Desde Wimbledon, la competición de MotoGP… diferentes titulares de derechos y compañías que se acercan para hacer frente a la piratearía.

P: En resumen, ¿Cómo es un día en la ‘war room’?

R: Hay algo que lo define: es muy dinámico y no hay un día igual a otro. Los piratas van evolucionando. Incluso dentro de la propia jornada. Son capaces de identificar cuándo un entorno dónde estar robando es seguro o no, son capaces de cambiar su infraestructura y estar perfectamente organizados para cambiar sus servidores y direcciones IP para tomar medidas contra nuestras actuaciones. Es altamente dinámico. No nos aburrimos.

P: ¿Cree que la gente tiene asumido que la piratería es delito?

R: No. La piratearía se ha romantizado, la propia palabra tiene un tono de ‘Robin Hood’, de ir a robar al poderoso. Lo primero que deberíamos hacer es dejar de llamarle piratería y llamarle fraude audiovisual. La gente debería entender que si consumes piratearía se está poniendo en riesgo. Das acceso a la galería, a tus contactos, a su cartera digital, a su micrófono, a su cámara… Y no son conscientes de eso. Tampoco lo son de que detrás de la piratearía hay redes organizadas, grandes infraestructuras y muchas veces vinculados a otro tipo de delitos.

P: ¿Es igual en otros países?

R: La piratearía está poniendo en jaque toda la industria audiovisual. El porcentaje de piratearía va cambiando según la región. Diría que Latinoamérica tiene un problema enorme. Estados Unidos, Europa, Oriente Medio… Hay un problema de piratearía muy serio en todo el mundo.

P: En Latinoamérica ha habido algún momento en el que igual se tuvo otra percepción. La de gente con pocos recursos, humilde pero que tenía contratada la televisión por cable…

R: Hay ciertas regiones del mundo que están más habituados a la televisión de pago. Pero esto ha cambiado mucho. Los IPTV han penetrado en el país y la gente ha visto que paga cinco, seis o siete dólares por acceder a 20.000 canales. Y esto genera un grandísimo impacto a las compañías de televisión de pago. Por ello el problema de la piratería es tan importante.

P: ¿En qué países existe un mayor fraude audiovisual?

R: La paradoja de esto es que internet no entiende de fronteras. Uno puede estar en España y consumir contenido ilegal en un servidor en Ucrania o Tailandia, por ejemplo. Esto nos complica la lucha porque es un problema transnacional. Luego hay unas serie de países donde nuestro contenido audiovisual tiene más relevancia y donde nosotros enfocamos un mayor esfuerzo, en Europa y América.

P: La producción audiovisual en España es un producto muy caro. Drones, cámaras, profesionales…. Por ejemplo, en un clásico de LaLiga hay mucha gente trabajando. Es una industria sólida que da puestos de trabajo. ¿Cree que la gente es consciente de esto?.

R: La gente entiende que es una industria sólida. LaLiga es líder en producción audiovisual y la gente es capaz de identificar cómo se corta el césped o la iluminación de un partido de LaLiga. Pero más allá de eso, hay un ecosistema alrededor del fútbol. Aporta el 1,4% del PIB, 65.000 futbolistas profesionales en Europa con sus familias. Alrededor del fútbol hay un ecosistema que vive gracias a él y muchas veces falta conciencia del impacto de lo que ocurre si se consume piratería.

P: ¿Jurídicamente, las sanciones son eficientes?

R: En primer lugar, el pirata evoluciona. Y va cambiando constantemente los medios que utiliza. Y la justicia se mueve más lento que el pirata. Este es el primer hándicap que tenemos. Conseguimos actuaciones y condenas, incluso penales, contra algunos de los piratas que están detrás de estas infraestructuras. Muchas veces podemos sentir que estamos en un juego del gato y el ratón, pero el que está detrás de estas organizaciones lo acaba pagando.

Hay un paisano mío de Galicia que era uno de los creadores de uno de los sistemas de piratearía más grandes a nivel mundial, que es Rojadirecta. Y está encausado y con diferentes sentencias en su contra. Al final, el que piratea, lo acaba pagando. Y LaLiga lo ha llevado hasta abordar uno de los debates más incómodo, que es el del consumo final por parte del usuario. La gente tiene que entender que es un delito, que está poniendo en juego el negocio, miles de empleos, los servicios públicos, porque cuando alguien paga por un servicio pirata no está pagando impuestos, es un dinero en ámbito negro. Nos queda camino por recorrer, pero la gente está empezando a ver que esto tiene impacto

P: ¿Hay más pirateo cuando hay un gran partido?

R: Al final hay una serie de eventos que tienen una mayor demanda. Una serie de partidos, como el clásico, con una demanda muy relevante. En el aspecto legal e ilegal. Por eso se ponen en marcha ciertas medidas. Refuerzo de medidas tecnológicas y refuerzos de personal enfocadas en este contenido.

P: Muchas veces me dicen que en Reino Unido hay menos pirateo, mayor consumo previo pago… ¿Qué peculiaridades tiene la Premier League?

R: La Premier tiene una producción audiovisual de primer nivel. Nosotros tenemos contacto con su equipo antipiratería. Y sufren de igual manera lo que sufrimos nosotros aquí. Por ello colaboramos para hacer frente a algunos gigantes que no quieren colaborar, intermediarios tecnológicos que se ponen de perfil y que actúan como cooperadores necesarios de estas emociones ilegales.

P: Suena a una especie de Interpol. ¿Están muy coordinadas?

R: Sí, aunque no todas las compañías se toman tan en serio este problema. O no dedican los recursos que dedicamos nosotros a este problema. Te podría decir que nuestro presidente, Javier Tebas, dedica más del 50 o 60% a la lucha contra la piratería. Esto es algo que no lo vemos en otras entidades. No son conscientes del problema, no son conscientes de que nuestro futuro está en juego.

Luego hay otras con las que colaboramos, como la Premier League, compartiendo información y generando sinergias porque tenemos enemigos comunes. El que piratea LaLiga primera la Premier League, la Fórmula 1…

P: Antes hablaba de fraude, más que pirateo. Qué importante es el léxico muchas veces…

R: Sí, está muy romanizada la piratería. Muchas veces pensamos que es un chaval desde su casa robando la señal a un operador y distribuyendo a sus tres amigos. Y no es así. Tenemos casos de una aplicación muy importante, Magis TV, muy popular en Latinoamérica y creciendo en España, con una infraestructura tecnológica abismal. Con grandes recursos y muy organizados. Por esto, el léxico es muy importante.

P: ¿Cuándo llegó a la Liga tenía claro que conseguirían estos avances?

R: Uno siempre tiene la ambición de acabar con la piratería. Y se están haciendo avances muy significativos. LaLiga los está liderando y a uno le reconforta cómo se van cumpliendo objetivos y metas. Si nos sentásemos aquí dentro de un año te diría que seguiríamos evolucionando y consiguiendo cosas.