La lesión de Rodrigo Muniz abre las puertas de la titularidad a Raúl Jiménez

Londres, 21 nov (EFE).- La lesión del brasileño Rodrigo Muniz, delantero del Fulham que estará de baja hasta mediados de febrero por una lesión en los isquiotibiales, abre la puerta a la titularidad al mexicano Raúl Jiménez ante el Sunderland, en la que el técnico Marco Silva, tampoco podrá contar con el ariete Antonee Robinson.

“Es una noticia triste para nosotros y Rodrigo. Es un jugador que tiene grandes objetivos para la temporada de mejorar sus números. Siempre es difícil cuando ves que se ha recuperado de una lesión y afrontar una nueva que le obliga a operarse para recuperarse. Mediados de febrero podría ser un buen momento para él para volver”, expresó el técnico Marco Silva este viernes.

El brasileño, que ya se había perdido todo el mes de octubre por lesión y que solo había disputado dos encuentros tras recuperarse, tendrá que pasar por quirófano para solventar un problema en los isquitiobiales, que sumado a la baja de Antonee Robinson abre la puerta a Raúl Jiménez de volver al once titular.

“Robinson también va a estar fuera para el próximo partido, pero Raúl Jiménez entren con el equipo esta mañana y está para jugar”, añadió.

