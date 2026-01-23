La Juve aplasta 7-2 al Fluminense y le corta la racha

Por Regio Deporte
ESCOBEDO, N.L. – La mañana en La Isla fue todo menos tranquila para la defensa del Fluminense. En una demostración de poderío ofensivo, la Juve tuvo un día de campo y terminó aplastando 7-2 a su rival, frenando en seco el buen paso que traían en la incipiente temporada de la Choreslig.
Fluminense llegaba con la moral en alto tras hilar tres victorias consecutivas, pero se toparon con una Juve decidida a ser protagonista y asegurar su lugar en la futura “fiesta de los ocho grandes”.
Festival de Goles
La figura del partido fue Oscar Sánchez, quien se despachó con un “hat-trick” (3 goles). A la fiesta se sumaron Obed López con un doblete, además de los tantos de Isaí Gaytán y Efraín Escalante. Por parte de los caídos, David Salazar dio la cara anotando los dos goles del descuento.