La Juve aplasta 7-2 al Fluminense y le corta la racha

​Por Regio Deporte

​ESCOBEDO, N.L. – La mañana en La Isla fue todo menos tranquila para la defensa del Fluminense. En una demostración de poderío ofensivo, la Juve tuvo un día de campo y terminó aplastando 7-2 a su rival, frenando en seco el buen paso que traían en la incipiente temporada de la Choreslig.

​Fluminense llegaba con la moral en alto tras hilar tres victorias consecutivas, pero se toparon con una Juve decidida a ser protagonista y asegurar su lugar en la futura “fiesta de los ocho grandes”.

​Festival de Goles

La figura del partido fue Oscar Sánchez, quien se despachó con un “hat-trick” (3 goles). A la fiesta se sumaron Obed López con un doblete, además de los tantos de Isaí Gaytán y Efraín Escalante. Por parte de los caídos, David Salazar dio la cara anotando los dos goles del descuento.