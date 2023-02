La inversión se está viendo reflejada: Vigón acerca del gran arranque de torneo en los clubes regios

Monterrey, Nuevo León. El Clausura 2023 tiene a los equipos regios como los candidatos más serios a hacerse del título, algo que pone más que satisfecho a Juan Pablo Vigón.

El mediocampista de Tigres resaltó que la inversión realizada por ambos bandos, ya se está viendo reflejada y que aunada al buen fútbol desplegado, los tiene como grandes contendientes.

“Feliz. Me siento orgulloso, con mucho honor de pertenecer a esta institución, los dos equipos de acá del norte estamos peleando por los primeros resultados, creo que la inversión se ve reflejada, estamos peleando y creo que vamos a ser de los candidatos al título, me siento muy contento de estar acá, va mucho rato que se habla de Tigres, de Monterrey, es que están haciendo las cosas bien, me siento feliz de pertenecer y con muchas ganas de seguir haciendo lo que Tigres ha hecho, que ha trascendido el futbol mexicano”, confesó en conferencia de prensa.

Pese a que aún falta mucho por culminar el certamen, no hay que olvidar que la última vez que lo equipos de la Sultana del Norte acabaron en la cima de la tabla, se disputó la única Final Regia con los felinos como ganadores, esto en el Apertura 2017.

Asimismo, el ex Pumas remarcó la dura baja de André Pierre-Gignac, quien no hará siquiera el viaje a Guadalajara por una lesión pero cuentan con Nicolás Ibáñez para hacerse de la responsabilidad del gol.

“Gignac es una baja fuerte para nosotros, lo que representa, para lo que es Tigres, tanto dentro como fuera del vestidor, tenemos a Nico que es un gran jugador, puede cambiar partidos. Gignac tiene una, la clava y cambia el rumbo del partido, tenemos que adaptarnos a su baja y demostrar los que pueden hacerlo, es la oportunidad que todos están esperando”, agregó.

El galo presento una ruptura miofibrilar grado uno del muslo derecho, por lo que su regreso al trabajo grupal queda reservado a evolución. Sería hasta contra Chivas del siguiente 25 de febrero que pueda estar, cortando una racha de 31 partidos al hilo jugando de titular.