La grandeza la ponen ustedes, los medios: Siboldi

Monterrey, Nuevo León. La polémica sobre si Tigres ya entra o no en el club de los “grandes” en México llegó a su final, al menos para Robert Dante Siboldi.

El técnico charrúa comentó que esa etiqueta la ponen los medios, pero dentro del vestidor no piensan en ello, por lo que no tratarán de convencer ni a los comunicadores ni al aficionado.

“Si somos grandes o no, no estamos pensando en eso, se lo dejamos a los medios que lo puedan usar como charla. Sabemos bien donde estamos parados, a quienes representamos, la institución que estamos y cual es la responsabilidad. Si hay algún tigre que no está convencido, tendrá que convencerse”, afirmó.

En cuanto a la final, el sudamericano dijo ser una serie justa, con los dos mejores equipos del certamen, además añadió que André Pierre-Gignac está listo para iniciar de titular el próximo jueves en el ‘Volcán’, cosa contraria a Luis Quiñones, quien está descartado.

“Sí, es justa, me enfoco más en lo que hicimos nosotros y América. Nosotros hicimos un buen torneo, mantuvimos regularidad, que no es fácil en el futbol mexicano y eso llevó a que estemos siempre entre los primeros cuatro de la tabla.

Merecidamente estamos los dos equipos, ojalá sea una gran Final, sean dos partidos muy buenos, disputados y la gente salga satisfecha. André ya está recuperado, apto para jugar. Mañana definimos lo de Luis en la mañana, previo al partido, si está al cien por ciento. El resto está listo, bien, todos sanos”, agregó.

Por último, el experimentado reconoció la mala estadística que los regios poseen como locales ante el conjunto azulcrema, números que quedan en el olvido, viviendo solamente del presente futbolístico .

“Es importante la estadística, pero vivimos el presente. Ambos equipos tienen grandes jugadores, excelente afición, la directiva hizo un gran esfuerzo para tener equipos competitivos. Está todo para que vivamos el presente, es importante tomar referencias, pero no es determinante. El presente es bueno, ambos estamos en estas instancias, como dijo André, esto se definirá en detalles”, dijo.

Los universitarios poseen solamente un triunfo en casa en nueve recibimientos a su similar capitalino, el cual está del Apertura 2017 durante la etapa de semifinales (vuelta) por marcador de 3-0.