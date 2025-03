La fiscalía pide que se repita el juicio a Luis Rubiales por la parcialidad del juez

La fiscalía del proceso a Luis Rubiales recurrió este jueves la sentencia y pidió que se celebre un nuevo juicio por la parcialidad del magistrado, que impuso al ex máximo dirigente del fútbol español una multa como castigo al beso a la jugadora Jenni Hermoso.

En el escrito de la fiscal Marta Durántez, al que tuvo acceso AFP, ésta reclama un nuevo juicio presidido por un magistrado “no viciado, cuanto menos, de apariencia de parcialidad”, y denunció que este le impidió plantear numerosas preguntas e ignoró pruebas en su sentencia.

El magistrado José Manuel Fernández Prieto no hizo “mención alguna en la sentencia a varias cuestiones fundamentales sobre las que se practicó prueba en el acto del juicio, como si tales pruebas no hubieran existido”, sostuvo la acusación.

Además, Durántez acusa al juez de “privar a esta acusación de formular preguntas procedentes a varios de los testigos”, antes de pasar a enumerar todas “las ocasiones en que fueron inadmitidas preguntas”.

La fiscalía quiere que se repita el juicio para que se le permita, insiste, “realizar las preguntas que fueron indebidamente inadmitidas de forma reiterada durante la vista”.

Los hechos juzgados ocurrieron el 20 de agosto de 2023 durante la ceremonia de entrega de medallas después de que España se proclamase campeona del mundo en Sídney, cuando Rubiales le plantó un beso en la boca a la jugadora, desatando un escándalo mundial que le acabó costando el cargo.

Tanto la defensa de Hermoso, como el propio Rubiales, anunciaron también que recurrirían la sentencia.

Una pena inferior a la solicitada –

Será la sala de apelaciones de la propia Audiencia Nacional, la alta instancia que juzga los casos más graves y los delitos cometidos por españoles en el extranjero, quien resuelva los recursos, en una fecha sin determinar.

En la sentencia del juicio que tuvo lugar del 3 al 14 de febrero cerca de Madrid, el juez declaró a Rubiales culpable de agresión sexual, y le impuso una multa de 10.800 euros (11.300 dólares) y la prohibición de acercarse o contactar con la víctima durante un año.

La pena contra quien presidió la RFEF desde 2018 hasta 2023 es muy inferior a la que solicitaba la Fiscalía, de dos años y medio de cárcel, un año por el beso y año y medio por las coacciones.

La sentencia fue “de suma benevolencia hacia el agresor”, estimó la abogada feminista española Altamira Gonzalo, que es también miembro del Observatorio español de Violencia sobre la Mujer, en declaraciones a AFP.

Hermoso apeló la sentencia porque absolvió a Rubiales y a otras tres personas del delito de coacciones, ya que el juez no estimó que hubiera violencia o intimidación en las presiones para que la jugadora de 34 años saliera públicamente a quitarle importancia al beso, ante la polémica que se estaba formando.

Por su parte, Rubiales no explicó los motivos de su recurso, pero durante el juicio la abogada defensora del ex dirigente de 47 años dijo que este no había cometido ningún delito.

“¿Estamos ante una conducta inadecuada? Sí. ¿Delictiva? No”, aseguró la abogada Olga Tubau en las conclusiones del juicio.

