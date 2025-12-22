La figura del futbol femenil, Mónica Ocampo anuncia su retiro

*Se retira después de 20 años de carrera.

Mónica Ocampo, capitana y emblema de las Tuzas del Pachuca, hizo oficial su retiro del futbol profesional, concluyendo una carrera de casi 20 años en la que se consolidó como una de las grandes precursoras y figuras clave del futbol femenil en México.

La futbolista deja las canchas con un legado importante, respaldado por tres campeonatos con el club hidalguense: una Copa MX, un título de la Liga MX Femenil y un Campeón de Campeones, trofeos que marcaron un antes y un después en la historia de Pachuca.

Un retiro con nuevos comienzos

El anuncio se realizó durante el Congreso Nacional de Futbol Femenil, celebrado en la Ciudad de México, donde Ocampo subrayó que esta decisión no significa alejarse por completo del deporte.

“Hoy cierro mi etapa como futbolista profesional, pero no es una despedida definitiva. Junto al club Pachuca y Jesús Martínez seguiré trabajando para aportar al desarrollo del futbol femenil en México”, señaló ante los medios.

La exjugadora expresó su satisfacción por lo logrado dentro del terreno de juego y su entusiasmo por seguir contribuyendo al crecimiento del balompié femenino desde otras áreas.

Una carrera forjada con constancia y fortaleza

Ocampo destacó que el futbol fue una escuela de vida que le dejó aprendizajes más allá de lo deportivo.

“En la cancha aprendí disciplina, a no rendirme y a fortalecer mi carácter. El futbol me formó en muchos sentidos”, compartió.

Originaria de Jojutla, Morelos, donde nació el 4 de enero de 1987, comenzó su camino en las selecciones juveniles de México, representando al país en las categorías Sub-15, Sub-19 y Sub-20.

Su carrera internacional la llevó a Estados Unidos, donde entre 2006 y 2009 militó en el FC Indiana de la W-League. En 2010 jugó con el Atlanta Beat de la Women’s Professional Soccer, acumulando 17 encuentros y tres anotaciones. Más adelante, en 2013, defendió los colores del Sky Blue FC en la NWSL, etapa en la que fue reconocida como Jugadora de la Semana y del Mes, además de ganar el Botín de Oro del club.

Ícono de Pachuca y de la Liga MX Femenil

Previo al nacimiento de la Liga MX Femenil, Ocampo tuvo participación semiprofesional con las Leonas de Morelos. En 2017 se integró al CF Pachuca Femenil, institución fundadora del circuito profesional, donde se mantuvo durante ocho años.

Con las Tuzas se convirtió en líder indiscutible, capitana y referente del proyecto deportivo, logrando el campeonato de Liga en el Clausura 2025 tras imponerse al América en la final, además de levantar el Campeón de Campeones.

Un gol para la eternidad

Entre los momentos más memorables de su trayectoria destaca su participación en el Mundial Femenil de Alemania 2011, donde anotó un gol de larga distancia frente a Inglaterra. Esa anotación fue reconocida por la FIFA en 2019 como el mejor gol en la historia de los Mundiales Femeniles, consolidando su nombre en los libros del futbol internacional.

Con su retiro, Mónica Ocampo deja una huella imborrable en el futbol femenil mexicano y abre una nueva etapa en la que seguirá impulsando el crecimiento del deporte que marcó su vida.

te