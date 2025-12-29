La FIFA recibió 150 millones de solicitudes de entradas para el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este lunes (29.12.205) desde Dubái el precio de las entradas para el Mundial de Fútbol del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, citando la gran demanda y los ingresos generados para este deporte a nivel mundial. Ante las críticas de los aficionados, el organismo lanzó entradas a 60 dólares.

“Tenemos entre seis y siete millones de entradas a la venta… en 15 días, recibimos 150 millones de solicitudes de entradas. Es decir, 10 millones de solicitudes al día. Esto demuestra la fuerza del Mundial”, declaró Infantino el lunes en la Cumbre Mundial del Deporte en Dubái. “En los casi 100 años de historia de la Copa Mundial, la FIFA ha vendido en total 44 millones de entradas. Así que, en dos semanas… podríamos haber llenado 300 años de Copas Mundiales. Imagínense. Es una locura”, añadió.

Los premios “The Best”, en Dubái

La ceremonia de entrega de los premios “The Best” de la FIFA de 2026 se celebrará en Dubái, dijo también durante la cumbre. Infantino avanzó durante su intervención en el evento el acuerdo alcanzado para reconocer en la ciudad emiratí a los mejores jugadores, entrenadores y equipos, con los votos de los capitanes y los seleccionadores nacionales, más los de aficionados y medios de comunicación.

“Puedo anunciar aquí una nueva colaboración que hemos cerrado juntos para homenajear a los mejores jugadores, entrenadores y equipos aquí en Dubái. Hemos disfrutado del deporte y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero”, aseguró Infantino un día después de la entrega de los ‘Globe Soccer Awards 2025’ en Dubái.

En la última edición de los premios “The Best” celebrada el pasado día 16 en Doha el delantero francés del PSG Ousmane Dembélé, que fue elegido mejor jugador de la Liga de Campeones, fue reconocido como el mejor jugador del año y la centrocampista española del Barcelona Aitana Bonmati recogió el galardón de nuevo, por tercera vez consecutiva.

lgc (rtr, efe)