La felina Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA

*Su gol del Escorpión fue fundamental.

La futbolista mexicana Lizbeth Ovalle hizo historia al ser galardonada con el Premio Marta durante la ceremonia de The Best de la FIFA, distinción que reconoce al mejor gol del futbol femenil. El reconocimiento llegó gracias a su impresionante anotación de “escorpión” con Tigres Femenil frente a Guadalajara, registrada el pasado 3 de marzo en un encuentro de la Liga MX Femenil.

El gol, que significó el 2-0 definitivo para el conjunto regiomontano, fue elegido como el mejor del año entre una lista de diez finalistas. Las anotaciones consideradas correspondieron al periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

La jugada premiada se originó tras una asistencia de Jenni Hermoso. Dentro del área, Ovalle logró perfilarse y, con una acrobática definición de escorpión, mandó el balón al ángulo superior izquierdo, una acción que rápidamente se volvió viral y recibió elogios de medios internacionales.

Con este logro, la atacante originaria de Aguascalientes se convirtió en la segunda futbolista en obtener el Premio Marta, un galardón que rinde homenaje a la histórica jugadora brasileña.

La FIFA incluyó a Lizbeth Ovalle entre las candidatas al Premio Marta 2025 luego de una evaluación realizada por expertos y representantes del máximo organismo del futbol mundial.

En la lista de nominadas figuraron reconocidas estrellas del balompié internacional como Marta, Vivianne Miedema, Mariona Caldentey, Kyra Cooney-Cross y Khadija Shaw, entre otras.

Tanto aficionados como analistas coincidieron en señalar la anotación de Ovalle como una de las más vistosas y complejas del año en el futbol femenil, lo que finalmente la llevó a quedarse con el prestigioso reconocimiento.