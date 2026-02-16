La FCC desestima quejas contra Bad Bunny: “Todo fue legal”

Por Regio Deporte

NUEVA YORK – El “Conejo Malo” ganó otra batalla, esta vez en los escritorios. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) desestimó oficialmente las denuncias contra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, concluyendo que el show de Bad Bunny no violó ninguna norma de decencia.

A pesar de la lluvia de quejas de un sector de la audiencia que criticó el uso del español y supuestas referencias profanas, la investigación determinó que las letras fueron “depuradas” previamente para eliminar contenido explícito, cerrando el caso salvo que aparezcan nuevas pruebas.

Aplastó a la competencia (y al partido) Mientras los Seattle Seahawks vencían 29-13 a los Patriots en el campo, Bad Bunny goleaba en el rating:

TV: 128.2 millones de espectadores (más que el partido mismo).

128.2 millones de espectadores (más que el partido mismo). Redes: Récord de 4,000 millones de visualizaciones en 24 horas.

Récord de en 24 horas. YouTube: El video oficial roza los 100 millones de vistas.

Brady vs Trump El show, que contó con invitados como Ricky Martin, Cardi B, Karol G y Pedro Pascal, dividió opiniones políticas. Mientras el ex presidente Donald Trump y grupos conservadores intentaron boicotearlo con un evento alterno de Kid Rock, la leyenda de la NFL, Tom Brady, se rindió ante el puertorriqueño publicando un video con la leyenda: “¡Increíble!”.