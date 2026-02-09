La escudería Cadillac es demandada por supuesto plagio

*Exigen el pago de 1.5 millones de dólares.

El cineasta Michael Bay emprendió acciones legales contra el equipo Cadillac F1, perteneciente a TWG Motorsports y con el respaldo de General Motors, al que acusa de haber utilizado sin permiso ideas creativas desarrolladas por él para un anuncio transmitido durante el Super Bowl LX. La demanda asciende a por lo menos 1.5 millones de dólares.

El recurso legal fue presentado en un tribunal de Los Ángeles por presunto incumplimiento de contrato y fraude. En el documento, Bay sostiene que el comercial donde se dio a conocer la imagen y la livería del monoplaza con el que Cadillac debutará en la Fórmula 1 en 2026 incorpora conceptos visuales y narrativos que él había creado previamente.

La postura de Michael Bay

De acuerdo con la demanda, Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1, se comunicó directamente con el realizador en noviembre de 2025 para proponerle dirigir el anuncio, refiriéndose a él como “el director más estadounidense” para el proyecto.

Durante una conversación inicial, previa a cualquier contrato formal, se intercambiaron ideas como integrar un discurso del expresidente John F. Kennedy o grabar escenas en un entorno desértico. Bay asegura que entregó una propuesta creativa dos días después y que recibió autorización para avanzar con el desarrollo del spot.

El director afirma que, debido a la premura que implica un comercial del Super Bowl, dejó en pausa compromisos con compañías como Apple, Amazon, Universal y Paramount. No obstante, el 6 de diciembre habría sido informado de que otra productora se encargaría finalmente del anuncio.

Según Bay, el resultado final es prácticamente idéntico a su planteamiento original, al reproducir encuadres, recursos de edición y una estética muy similar a la que ha caracterizado su trabajo en películas como Transformers y Armageddon. Incluso intentó detener la transmisión del comercial días antes del partido, aunque sin éxito.

La respuesta de Cadillac

Un vocero de Cadillac reconoció que existieron conversaciones con Michael Bay, pero aseguró que nunca se cerró un acuerdo formal debido a conflictos de agenda. La escudería calificó la demanda como “infundada” y sostuvo que el concepto creativo del anuncio ya se estaba desarrollando antes de contactar al cineasta.

Por su parte, Dan Towriss manifestó sorpresa ante la acción legal, al señalar que la querella fue presentada cuando el anuncio aún no había sido emitido públicamente.

Un debut publicitario de gran escala

El comercial, cuyo presupuesto se estima entre 10 y 15 millones de dólares, fue una de las apuestas publicitarias más ambiciosas del Super Bowl 60. En él, Cadillac reveló oficialmente el diseño del auto con el que competirá en la temporada 2026 de Fórmula 1.

El equipo confirmó a Sergio “Checo” Pérez y a Valtteri Bottas como sus pilotos, lo que atrajo una notable atención mediática, especialmente en México.

La demanda fue presentada alrededor del 6 o 7 de febrero de 2026, pocos días antes del Super Bowl, y el anuncio se transmitió sin contratiempos durante el evento. El proceso legal continúa y se suma a los habituales conflictos por derechos de autor y contratos en la industria del entretenimiento, con el ingrediente adicional de involucrar a una nueva escudería de Fórmula 1 en pleno lanzamiento internacional.