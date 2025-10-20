La crisis del Liverpool, la remontada del Milan y el momento del Marsella

Madrid, 19 oct (EFE).- De repente, después de aparentar una condición inabordable en el inicio de la temporada, el Liverpool va de derrota en derrota, ya cuatro seguidas entre todas las competiciones, la última este domingo en Anfield con el Manchester United, mientras el Marsella adelantó al París Saint-Germain en Francia, el Milan retomó el liderato en Italia y el Bayern Múnich reforzó aún más su dominio en Alemania.

El gesto de Arne Slot al término del encuentro, decidido por un cabezazo de Harry Maguire en el minuto 84 en un centro fantástico de Bruno Fernandes (2-1), expresó la preocupación del vigente campeón inglés, ya dentro de una crisis que no admite disimulo, desconocida desde hace once años, la última que enlazó cuatro reveses.

Entonces, entre el 1 y el 23 de noviembre de 2014, fue doblegado sucesivamente por el Newcastle (1-0), el Real Madrid (1-0), el Chelsea (1-2) y el Crystal Palace (3-1). Ahora, por el Crystal Palace (2-1), el Galatasaray (1-0), el Chelsea (2-1) y el United, con el que sólo fue con el marcador igualado en ocho minutos: Bryan Mbeumo anotó el 0-1 en el minuto 2, Cody Gakpo igualó en el 78 y Harry Maguire marcó el citado 2-1 en el 84.

El Liverpool aún es tercero, pero ya está a cuatro puntos del liderato del Arsenal. El gol de Leandro Trossard al borde de la hora de partido le bastó al equipo de Mikel Arteta para imponerse al Fulham y aumentar su ventaja hasta los tres puntos sobre su inmediato perseguidor. Ahora es el Manchester City, en plena reacción.

Soportados y rebasados los primeros vaivenes -dos derrotas en tres jornadas-, ahora enlaza tres triunfos. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco choques en Inglaterra, el más reciente por 2-0 contra el Everton. Erling Haaland marcó los dos tantos. Ya suma once dianas en este curso en la ‘Premier’, ocho en las últimas cinco citas.

Al Bournemouth de Andoni Iraola, que compite por méritos propios entre los primeros puestos, le falta un último plus. Son tres empates en las cuatro últimas jornadas. El más reciente, este sábado contra el Crystal Palace (3-3), cuando tenía primero una ventaja de 0-2, por medio de Eli Junior Kroupi, y después logró el 2-3 de Ryan Christie en el minuto 89. Su rival lo igualó en el 96 y medio, con un penalti discutido por uno de tantos agarrones dentro del área y anotado por Jean Mateta con un sutil lanzamiento.

El Chelsea repunta. Sus dos victorias seguidas relanzan su convicción. Ganador justo antes del parón contra el Liverpool, a la vuelta de las selecciones también logró los tres puntos en disputa contra el Nottingham Forest. Josh Acheampong, defensa de 19 años, abrió el marcador, que ampliaron Pedro Neto y Reece James, pasador también del 2-0.

Ya ha adelantado al Tottenham, que sólo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos y que perdió este domingo como local contra el Aston Villa de Unai Emery, aún undécimo, pese a sus tres victorias consecutivas. El argentino Emi Buendía marcó el gol del triunfo del conjunto de Birmingham, ya en el minuto 77 del enfrentamiento.

Más abajo, el Newcastle mantiene motivos para la preocupación. Dos victorias en ocho jornadas están muy por debajo de las expectativas. Su última derrota fue este sábado frente al Brighton y dos goles del veterano Danny Welbeck, que dejaron en nada el tanto de Nick Woltemade. El equipo de St James’ Park suma sólo 9 de 24 puntos.

Rafael Leao retoma la cima

En Italia, ni el Nápoles ni el Roma, por delante de todos al inicio de la jornada, sumaron un solo punto. A la derrota por 1-0 del conjunto celeste, con el golazo del argentino Gio Simeone, cedido en Turín precisamente por el Nápoles, le siguió el triunfo del Inter en el estadio Olímpico, transformado por Ange Bonny con un pase magnífico de Barella.

Pero el ascenso al liderato del equipo ‘neroazzurro’ lo frustró a última hora su ‘eterno’ rival, el Milan, que levantó un 0-1 en contra frente al Fiorentina con dos goles de Rafael Leao, el último de ellos de penalti. El equipo de David de Gea aún no ha ganado en este curso en la Serie A.

A la vez, el presente de Nico Paz es incontestable. A sus 21 años, ya internacional con Argentina, su progresión en el Como es impresionante. No sólo dio un pase perfecto para Marc Oliver Kempf para el 1-0, a los cuatro minutos, sino que además marcó el golazo del 2-0 para derribar al Juventus, que este miércoles visita al Real Madrid.

El Como, incluso, ya ha adelantado al equipo turinés. Es sexto, un puesto por delante del Juventus, que padeció su primera derrota del curso en la Serie A entre todas las dudas que despiertan sus seis encuentros ya seguidos sin ganar entre todos los torneos, aunque la irregularidad general lo sostiene a cuatro puntos del liderato.

El Marsella reabre el debate

En Francia, ya no es líder El París Saint Germain, sobrepasado en la cima de la clasificación por el empuje del Marsella y los goles de Mason Greenwood, que marcó cuatro de los seis tantos con los que su equipo remontó al Le Havre entre la fiesta del Velodrome y el ascenso a la cumbre, que ahora deberá defender ante los pronósticos.

Sólo suma un punto más que el PSG, que empató el viernes con el Estrasburgo al filo de la derrota. En el Parque de los Príncipes, niveló un 1-3 en contra, después de dos goles del argentino Joaquín Panichelli y uno de Diego Moreira. En el minuto 77, el centrocampista de 19 años Senny Mayulu anotó el 3-3 para el bloque de Luis Enrique.

No lo aprovecharon ni el Lyon, que sufrió su segunda derrota consecutiva, con un 3-2 contra el Niza, ni el Mónaco, que empató 1-1 con el Angers, pero sí el Lens, que se situó en la cuarta plaza tras imponerse por 2-1 al París FC.

El Dortmund tampoco puede con el Bayern

El Bayern Múnich reforzó su liderato. En su duelo más comprometido del curso, contra el Borussia Dortmund, sumó su séptimo triunfo en siete partidos en la Bundesliga. Su 2-1, el resultado más corto hasta ahora en su secuencia imparable de victorias, lo construyó desde el undécimo gol en este ejercicio liguero de Harry Kane, en el minuto 22, y lo resolvió con el 2-0 de Michael Olise en el 79. En el 84, Julian Brandt anotó el 2-1.

Por detrás, el Leipzig, el Stuttgart y el Bayer Leverkusen, por ese orden en la tabla, ganaron sus respectivos duelos. El conjunto de Red Bull, segundo, a cinco puntos del Bayern, no ha vuelto a perder desde el 6-0 encajado en la primera jornada en Múnich. Este sábado doblegó por 2-1 al Hamburgo con dos goles de Christoph Baumgartner.

También venció el Sttugart, ahora tercero. Liderado por Angelo Stiller, que intervino en los tres goles (los dos primeros como asistente y el tercero como goleador), goleó por 0-3 al Wolfsburgo. El Bayer Leverkusen, a la vez, necesitó cuatro tantos para superar al Mainz 05. Dos fueron del internacional español Álex Grimaldo, uno de penalti.

Iñaki Dufour

